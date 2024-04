Po besedah soboškega župana želijo tako državo spodbuditi h gradnji upravnega centra, ki ga obljubljajo že vrsto let: »Sam sem bil del upravne enote več kot 20 let in vem, da država v to zgradbo ni vložila nič. Občina jim mora zgradbo dajati praktično zastonj. Po drugi strani pa so bili že leta 2010 narejeni idejni načrti za nov upravni center. Že takrat smo državo in ministrstvo za javno upravo pozvali, naj tudi oni kaj prispevajo k načrtovani obnovi zgradbe. Poleg tega smo želeli urediti tudi lastniška razmerja. Zgodilo se ni nič.«

Z glavnim uporabnikom stavbe, državo je bila že leta 1996 sklenjena tripartitna pogodba na podlagi takratnega zakona o upravi. Tri stranke v pogodbi so slovenska vlada, ki naj bi krila sorazmerni del stroškov investicij v stavbo, Upravna enota Murska Sobota, ki je pokrivala sorazmerne dele stroškov za vzdrževanje prostorov, in tretja stranka, Mestna občina Murska Sobota. Časovna veljavnost pogodbe ni bila določena, zato je pogodba veljavna, dokler je ne odpove katera od strank. Občina bo tripartitno pogodbo sedaj razdrla in uredila medsebojna najemna razmerja.

Župan meni, da si tudi Murska Sobota kot regijsko središče zasluži regijski upravni center. Poleg tega pa je po njegovem mnenju stara stavba nefunkcionalna ne le za uporabnike upravne enote, saj ima vhode na kar treh straneh, ampak tudi za zaposlene.