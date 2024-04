Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v nedeljo potrdila uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki ga bodo med 28. novembrom in 15. decembrom letos gostile Madžarska, Avstrija in Švica. Danes pa je Evropska rokometna zveza sporočila tudi imena reprezentanc za žreb skupin.

V prvem bobnu bodo Norveška, Danska, Črna gora, Francija, Švedska in Nizozemska. V drugem bobnu so Nemčija, Španija, Romunija, Madžarska, Švica in Avstrija, v četrtem pa Češka, Ukrajina, Turčija, Ferski otoki, Portugalska in Slovaška. Slovenija pa bo v istem bobnu s Srbijo, Hrvaško, Poljsko, Severno Makedonijo in Islandijo.