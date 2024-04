Društvo Eko krog je danes začelo z zbiranjem podpisov v podporo kavcijskemu sistemu. Ob začetku zbiranja podpisov so spomnili, da so takšen sistem podprle vse politične stranke prejšnje vlade in da je prostor našel tudi v zakonu o varstvu okolja ter koalicijski pogodbi aktualne vlade. Uvedbo sistema podpirajo tudi proizvajalci pijač, nekateri trgovci in 15 nevladnih organizacij. V tem času sta po njihovih navedbah dve raziskavi pokazali, da si ga želi tudi 94 odstotkov Slovenk in Slovencev.

Takšen sistem uvajajo tudi v Avstriji, ki bo poleg Hrvaške in Madžarske tretja soseda s takšnim sistemom, skupaj ga ima ga že 16 evropskih držav. V Eko krogu so ob tem dodali, da te države v povprečju zberejo 90 odstotkov embalaže pijač, kar je tudi cilj Evropske unije za leto 2030 in ga brez kavcijskega sistema ne dosega nobena država.

Med prednostmi kavcijskega sistema pri Eko krogu izpostavljajo bistveno zmanjšanje smetenja, pospeševanje ponovne uporabe in recikliranja ter zmanjšanja rabe naravnih virov in energije.