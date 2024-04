Sveti sedež v dokumentu splav enači z odrekanjem človeškega dostojanstva najbolj ranljivim, nadomestno materinstvo pa opisuje kot dejavnost, ki temelji na izkoriščanju materialne stiske matere. Vatikan je kritičen tudi do teorije spola, češ da ta briše razlike s pretvezo, da so vsi enaki.

"Med zločini, ki jih človek lahko zagreši proti življenju, ima splav značilnosti, zaradi katerih je še posebej težak in graje vreden," piše v dokumentu. V luči tega Vatikan opozarja, da prekinitev nosečnosti ne pomeni nič drugega kot odrekanje človeškega dostojanstva najbolj nedolžnemu med vsemi. Glede nadomestnega materinstva v Vatikanu menijo, da je otrok vedno dar in nikdar ne more biti predmet neke pogodbe.

Glede teorije spola pa so v Vatikanu zapisali: »Želeti, razpolagati s seboj, kakor predpisuje teorija spola, ne pomeni nič drugega kot popuščati stari skušnjavi človeka, da bi samega sebe enačil z Bogom,« še piše v dokumentu.

Deklaracijo z naslovom Dignitas infinita je po več letih priprav objavil vatikanski dikasterij za nauk vere pod vodstvom kardinala Victorja Manuela Fernandeza. Papež Frančišek pa jo je pred tem že odobril.