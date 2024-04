Nesrečnež bi lahko izgubil življenje, če ne bi vmes posegli prisotni in ne bi bil tako hitro deležen zdravniške pomoči.

Pravosodni policisti ljubljanskega zapora so pred okrožno sodnico Majo Povhe prvič pripeljali 24-letnega Luko Bohneca iz Goričan, ki je oktobra lani v lokalu na medvoški tržnici hudo poškodoval natakarja Stanislava M. Ko ga je vprašala, ali priznava krivdo po obtožnici, ki mu očita poskus uboja, je odvrnil, da ne. Mladeniča, ki je z nožem, dolgim 23 centimetrov, natakarja kar osemkrat zabodel v hrbet, torej čaka sojenje. Začelo se bo v začetku maja.

Zgodilo se je 19. oktobra zvečer v gostinskem lokalu Tržnica Kafe. V obtožnici, ki jo je predstavila tožilka Petra Lavrič, piše, da je Bohnec Stanislava M. z nožem zabodel v hrbet. Žrtev je utrpela vbodno rano v ledvenem predelu in dodatne vbodne rane na nadlahti, poškodbo pljuč in raztrganino vranice. Bohnec ga je poskušal ubiti v bistveno zmanjšano prištevnem stanju zaradi stanja afekta in večletne odvisnosti od psihoaktivnih snovi, še ocenjuje tožilstvo.

Kaj natančno se je dogajalo usodnega večera, bo sodnica Povhetova poskušala dognati na sojenju. Dan po krvavem dogodku je najemnik lokala Samir Agović za Dnevnik povedal, da je njegov 47-letni zaposleni zvečer ravno pospravljal teraso, saj je nameraval zaradi dežja zaključiti s strežbo. Agović je v tistem času s svojo družbo sedel za mizo in se pogovarjal, ko je nedaleč stran slišal glasen prepir. Šel je pogledat, kaj se dogaja, in zagledal svojega natakarja, ki je skušal okajenemu moškemu dopovedati, da zapirajo lokal in zato novi gostje niso zaželeni.

Slabe družinske razmere

»Začela sta se prerivati,užaljen moški je natakarja sprva žalil, potem pa ga je potisnil na tla in ga začel močno udarjati. Šele, ko sem ju hotel spraviti narazen, sem zagledal, da ima moški v rokah nož in je z njim natakarja sunkovito zabadal. Na srečo je v tistem hipu na pomoč pritekel še kolega iz moje družbe in smo razjarjenega moškega odstranili z natakarja. Ta je bil močno okrvavljen in medtem ko smo mu skušal pomagati, je njegovemu napadalcu uspelo pobegniti v noč,« je opisoval. Policija je potrdila, da je pobegnil in to peš, se je po skoraj poldnevnem skrivanju policistom sam predal. Po besedah domačinov naj bi se pred krvavim obračunom na tržnici v glasen spor z nekim domačinom zapletel že v sosednjem lokalu 4 Mačke nedaleč stran.

Zagovornik Matevž Tratar je včeraj predlagal, da bi na sojenju zaslišali vse v preiskavi že zaslišane priče in izvedence. Bohnec, ki mu grozi od pet do 15 let zapora, je bil redkobeseden. Razen ko je nanesla beseda na obiske, ki jih ima v zaporu. Povedal je, da prihajajo dekle in sorojenca, medtem ko se mama zaradi alkoholizma zdravi v psihiatrični bolnišnici, oče pa je zaprt na Dobu. Tudi o slednjem se je v medijih že pisalo. Po zasegu 75 kilogramov prepovedanih rastlinskih delcev, 98 sadik konoplje, tri četrt litra hašiševega olja in malo preostalih prepovedanih substanc je bil leta 2016 obsojen na štiri leta zapora. Ko je bil na pogojnem odpustu, so ga spet prijeli zaradi nasada 45 sadik prepovedane konoplje, nekaj so jo našli tudi v njegovi hiši in avtu. Dobil je dve leti in sedem mesecev, preklicali pa so mu tudi pogojno, ko je bil zaradi dveh kilogramov trave in opreme za gojenje prepovedanega rastlinja. Naložili so mu enotno kazen tri leta in sedem mesecev, ki jo še vedno prestaja.