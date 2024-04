Dalibor Matanić je poleg uspešnih televizijskih serij Časopis in Molk, ki so ju predvajali tudi na tujih platformah, posnel tudi več filmskih uspešnic. Denimo film Fina mrtva dekleta, ki pripoveduje zgodbo lezbičnega para, ki se sooča s stereotipi, zgodba pa eskalira v posilstvo, umor in ugrabitev. Največja kritiška priznanja pa je prejel za film Zenit, ki so ga nekateri označili za »največji uspeh hrvaškega neodvisnega filma.« Film je bil leta 2015 predvajan na filmskem festivalu v Cannesu v sekciji Un Certain Regard ter je prejel nagrado žirije. Zato je Matanić veljal za najuspešnejšega režiserja generacije rojene v sedemdesetih letih 20. stoletja.

Kdo je patriarhalni barbar?

Vse to pa se je porušilo, ko je Večernji list v petek objavil zgodbo o tem, kako je režiser več let spolno nadlegoval igralke. Novica je odjeknila še toliko bolj, ker je bil Matanić velik podpornik gibanja #Jaztudi. Leta 2023 je celo sodeloval v kampanji proti nasilju nad ženskami Ščit, ki jo je začela hrvaška pevka Ida Prester. V velikem intervjuju na temo projekta Ščit je tedaj za revijo Gloria dejal, da upa, da bo »prišlo do menjave generacij, v kateri se bo samo eno pravilo, in to so – prestopki. Velika večina moških – patriarhalnih barbarov – se pravzaprav boji žensk in njihove desetletja zatrte moči. Velika večina teh mož se preprosto ne more sprijazniti z neizogibnim odhodom patriarhata v zgodovino, svojo vladavino bi še malo podaljšali.«

Leto dni kasneje pa je Večernji list razkril, da naj bi najmanj deset let prav Matenić, se pravi režiser, ki je o spolnih napadalcih govoril kot o patriarhalnih barbarih, spolno nadlegoval predvsem mlajše igralke. Pošiljal naj bi jim neprimerna sporočila ter jih nagovarjal k spolnim odnosom. Tako je bil sam predator, proti katerim se je boril v javnosti. »Prvo neprijetno izkušnjo z njim sem doživela pred desetimi leti, ko je naju s kolegom na snemanju reklame silil v spolni odnos, kar sem zavrnila,« je v izpovedi za hrvaški časopis dejala ena izmed igralk, ki jih je napadel: »Umaknila sem se iz tega kroga in imela nekaj časa mir. Pred slabima dvema letoma pa me je spet začel kontaktirati, mi podnevi in ponoči pošiljal sporočila, me vztrajno vabil na 'tajne bele zabave', karkoli že to pomeni.« Ko mu je dejala, da naj jo pusti na miru, ji je odvrnil, da se samo šali. »Šele pozneje sem izvedela, da imajo enake težave tudi druga dekleta,« je še dejala. Njegova dejanja naj bi bila med hrvaško filmsko srenjo poznana, a o tem nihče ni javno spregovoril.

Feminist, ki se mu »tresejo jajčka«

Po petkovem razkritju je Dalibor Matanić na Facebooku zapisal, da se zaradi svojih dejanj kesa: »Nisem se zavedal svojega napačnega pristopa do kolegic na snemanjih. Za moja dejanja ni opravičila. Znan sem po robnem humorju in radikalnih metodah dela, da bi bili igralci čim boljši v kadru, a nič ne opravičuje tega, da nekomu vzbudite občutek nelagodja.« Zapisal je še, da je za njegovo vedenje kriv alkohol in droge. Po tem zapisu je izbrisal svoja družbena omrežja, se zavil v molk in umaknil iz javnosti.

Na zgodbo o spolnih napadih znanega režiserja so se odzvali številni Hrvati. Pisateljica Vedrana Rudan je denimo brezkompromisno in v svojem slogu zapisala, »da je s svojim očarljivim nasmehom na plakatih in posnetkih govoril, da je borec za pravice žensk, tako imenovani 'feminist'. Trenutno pa se mu tresejo jajčka.«

Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je v nedeljo sporočil, da policija ni prejela še nobene prijave proti Mataniću, a da bi po njegovem prepričanju lahko kmalu začeli preiskavo. Pojasnil je, da obstaja sum, da bi lahko šlo za kaznivo dejanje, ki ga policija mora preiskovati po uradni dolžnosti.