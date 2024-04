Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo umora 33-letne Sabine A., o čemer smo v zadnjih dneh že poročali. Ob 13. uri bo o tem spregovoril vodja sektorja kriminalistične policije na PU Maribor Stanko Vidovič.

Poročali smo, kako je sprehajalka v bližini naselja Strnišče v občini Kidričevo v velikem kupu posušene trave naletela na truplo, za katerega se je izkazalo, da gre za skoraj dva tedna pogrešano Sabino A. iz Markovcev. Kriminalisti so ugotovili, da je umrla nasilne smrti. Še isti dan so aretirali 37-letnega moškega, po neuradnih informacijah njenega moža Tomaža A., v soboto še 33-letno žensko iz okolice Lenarta.

33-letna Sabina A. je izginila 23. marca zgodaj zjutraj, njeno izginotje je prijavil soprog. Mamo štirih otrok so iskali policisti in gasilci, ki so tudi z droni preiskali širšo okolico, s čolni prečesali Ptujsko jezero in strugo reke Drave, a pogrešane niso našli. Več o umoru pa preberite tukaj.