Letalo s 135 potniki in šestimi člani posadke na krovu je z letališča v Denverju vzletelo v nedeljo ob 8.15 po lokalnem času, namenjeno pa je bilo v Houston.

Ob dogodku se je povzelo približno 3140 metrov visoko, vrnilo se je 25 minut po vzletu. V Southwest Airlines, ki ima to letalo v uporabi od junija 2015, so povedali, da ob incidentu nihče na krovu ni bil ranjen. »Potnikom se opravičujemo za nevšečnosti in zamude, ki jih je to povzročilo. Varnost za naše stranke in zaposlene je naša največja prioriteta,« so dodali, kot razlog pa navedli tehnično napako.

Video srhljivega prizora med vzletom:

BREAKING: Southwest Airlines Boeing 737 flight to Houston returns to Denver after engine cover tears away during takeoff pic.twitter.com/Z0uEjleor1 — Breaking911 (@Breaking911) April 7, 2024

Model letala 737-800 je sicer veljal za najbolje prodajanega v prejšnji generaciji 737. Znan je kot 737 NG. Zamenjal ga je model 737 MAX.

V Boeingu, ki je bil v zadnjih mesecih predmet več primerov varnostnih vprašanj, novega incidenta javno še ne komentirajo.

Najbolj resen med incidenti je bil januarski z odpadlimi vrati na letalu 737 Max 9. Boeing je letalskemu prevozniku Alaska Airlines s tega naslova plačal okoli 160 milijonov dolarjev kompenzacije. FAA pa je zahtevala prizemljitev okoli 170 teh letal po vsem svetu.