Četrta etapa Dirke po Baskiji zna biti ključen trenutek letošnje kolesarske sezone. Seznam poškodb, ki so jih utrpeli kolesarji, se bere kot grozljivka: pet zlomljenih vretenc, dve zlomljeni ključnici, ena zlomljena lopatica, ena zlomljena prsnica, pretres možganov, dva pnevmotoraksa, ena pljučna kontuzija, več zlomljenih reber ter številne odrgnine in podplutbe. Med poškodovanimi so bili tudi Primož Roglič, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. Najhuje jo je skupil Vingegaard, ki je po zlomu ključnice in več reber, pnevmotoraksu in pljučni konturziji še vedno v bolnici. Dosti bolje jo je odnesel Primož Roglič. Uspel se je izogniti zlomom, je pa odrgninam po padcu na 3. etapi iste dirke dodal še kup novih.

Kisovčan je razsežnosti odrgnin s podporniki delil prek družbenega omrežja instagram, kjer je objavil fotografije svojega zakrpanega telesa. K fotografijam je dopisal: »Spomini 3. in 4. etape Itzulije... Počutim se nekoliko bolje! Vsem želim hitro okrevanje. Se vidimo na cesti!«