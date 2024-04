Čeprav so analitiki napovedali, da bo nemško gospodarstvo letos okrevalo, vse kaže, da bo to okrevanje bolj počasno od prvotnih pričakovanj. Statistiki so nazadovanje izvoza pripisali 3,9-odstotnemu padcu pošiljk v države EU, medtem ko so se dobave na Kitajsko, ki je ključna nemška zunanjetrgovinska partnerica, skrčile za 0,6 odstotka. Se je pa okrepil izvoz Nemčije v ZDA, in sicer za 10,2 odstotka.

Glede na to, da je nemški uvoz februarja v mesečni primerjavi porasel za 3,2 odstotka na 111,5 milijarde evrov, je zunanjetrgovinski presežek Nemčije tako februarja znašal 21,4 milijarde evrov, kar je manj kot januarja.