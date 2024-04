Na kamnolomu v ob naselju Bijela, severno od Mostarja, se je v soboto okoli 18.30 zgodila huda delovna nesreča. Miniranje kamnoloma je sprožilo velik plaz, ki je odnesel dobršen del hriba. V plazu so bili uničeni trije avtomobili planincev in ribičev. Lokalne oblasti so potrdile, da sta dva avtomobila pristala v jezeru, enega pa je domnevno pod seboj pokopal plaz oziroma ga je odneslo na dno jezera.

V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. S prizorišča so ju morali odpeljati z rešilcem. Ena ponesrečena oseba se je v trenutku plazu nahajala na čolnu na jezeru, poškodbe pa je utrpela zaradi silnega valu, ki je sledil zdrsu pobočja v jezero. Druga oseba je bila v trenutku plazu na obali. Nesreča bi bila lahko dosti hujša, a so planinsko pot nad kamnolomom, ki jo je odnesel plaz, planinci že zapustili, niso pa se še vrnili k avtomobilom.