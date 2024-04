Irving je bil tokrat prvi strelec z 48 točkami, slovenski as Dončić pa je po tekmi premora dosegel 37 točk, 12 podaj in devet skokov, Mavericks so se vrnili po 22 točkah zaostanka in zmagali.

Dallas je Houston z zmago izločil iz boja za uvrstitev v končnico prvenstva. Košarkarjem Dallasa pa gre po drugi strani odlično. Z 48. zmago so obranili peto mesto v razvrstitvi zahodne konference, ki jim zagotavlja neposredno uvrstitev med ekipe, ki se bodo v drugem delu sezone merile za naslov prvaka.

»Gre le za zaupanje in razumevanje, da drug drugemu čuvamo hrbet,« je bil po tekmi zelo zadovoljen trener Jason Kidd, ki ni mogel prehvaliti nepopustljivosti Mavericks.

»Ne glede na to, kaj se dogaja, obstaja razumevanje, da igramo drug za drugega. Houston je prikazal svojo najboljšo predstavo, a smo mi izkoristili svoje priložnosti in našli pot do zmage. To je ta lepota, ki krasi našo slačilnico - nihče ni popustil, nihče ni obupal, nihče ni odnehal.«

Poraz Houstona pomeni tudi, da imajo košarkarji Golden State Warriors, ki so igrali pozneje, zagotovljeno vsaj uvrstitev med najboljših deset moštev na zahodu. Ekipe, ki so uvrščene od sedmega do desetega mesta se bodo po koncu rednega dela za popolnitev mest v končnici merile na posebnem kvalifikacijskem play-in turnirju.

Košarkarji Dallasa bodo do konca rednega dela sezone odigrali še štiri tekme. Najprej v sredo zjutraj v gosteh pri že odpisanem moštvu Charlotte Hornets.