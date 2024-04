Ljubljanski policisti so dogodek potrdili, zaradi varstva osebnih podatkov – gre za mladoletni osebi – pa so z informacijami o dogodku skopi. »Drugih podrobnosti vam zaradi spoštovanja določil 287. člena kazenskega zakonika ne moremo posredovati,« so pojasnili na PU Ljubljana.

Poškodovanega so odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa ni ogroženo, so naknadno potrdili na ljubljanski policijski upravi. »Osumljenko so zaradi suma kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju odredil ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju in osebi,« so še navedli.

Policisti o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.