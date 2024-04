Zdi se, da britanski voznik formule 1 Lewis Hamilton na dirkališču in izven njega ničesar ne prepušča naključju. Čeprav se bo prihodnje leto, po desetih letih vožnje pri Mercedesu, pridružil ekipi Ferrarija, je v intervjuju za revijo GQ spregovoril tudi o drugih načrtih, ki jih ima v prihodnosti. Tako je že naslovnica te revije napovedala, da se bo slavni dirkač po upokojitvi in odhodu iz sveta formule 1 osredotočil na film ter modo.

Ustanovil produkcijsko podjetje

Seveda ne gre za nepremišljeno odločitev. Kot je razkril v pogovoru, se je pred odločitvijo pogovarjal z velikimi športniki, od Borisa Beckerja in Michaela Jordana do Serene Williams. Z njimi je spregovoril tudi o tem, kako so doživeli odločitev o upokojitvi. Kar je opazil sedemkratni svetovni prvak, je bila nepripravljenost sogovornikov na to, kar je sledilo ob njihovi upokojitvi. Nekateri so mu omenili, da so nehali prezgodaj ali prepozno, drugim se je »sesul svet, ker se jim je do takrat življenje vrtelo le okoli športa«, je pripovedoval Hamilton. Izkušnje drugih so zato 39-letnega britanskega voznika formule 1, ki ima od leta 2021 tudi naziv britanski vitez, potisnile v resno razmišljanje in iskanje odgovora na vprašanje, kaj početi, ko bo nekega dne prenehal voziti avtomobile.

Očitno je, da se namerava lotiti tistega, v čemer je očitno dober: načrtovanja. Dirkač, ki ima za seboj rekordne 103 stopničke, se že nekaj časa giblje v svetu mode in oblikovanja, opaziti ga je tudi na lestvicah najbolje oblečenih moških. Poleg tega Hamilton z Bradom Pittom sodeluje pri filmskem projektu voznika formule 1. Poleg stranske vloge je tudi eden od koproducentov filma. Natančneje: slaven Britanec je ustanovil lastno produkcijsko podjetje, z gradnjo katerega bo očitno nadaljeval po upokojitvi iz sveta formule 1.

Že leta tudi modni ambasador

Poleg tega Hamilton, tako kot vsi ostali dirkači, sodeluje v Netflixovi uspešni dokumentarni seriji Formula 1: Drive to Survive. Toda pred ljubeznijo do filma je bila ljubezen do mode. Pravzaprav je Lewis že leta ambasador Tommyja Hilfigerja, s katerim je ustvaril pet svojih kolekcij. Že nekaj časa v sodelovanju z italijansko tovarno izdeluje lastna sončna očala, ima pa tudi lastno blagovno znamko +44, poimenovano po dirkalni številki, ki jo nosi od svojega osmega leta in svojih prvih karting dirk.

Prvenec je zasnoval v sodelovanju s sodobnim japonskim konceptualnim umetnikom Takashijem Murakamijem. Zdaj je razkril, da se pri tem ne namerava ustaviti. Njegova ideja je ustanoviti lasten koncern z več različnimi blagovnimi znamkami. »Iskreno povedano: razmišljam o ustvarjanju lastnega diverzificiranega LVMH. Sem zelo ambiciozen in ne verjamem v frazo 'ne morem',« je dejal za GQ in dodal, da se zaveda, da si je zadal velik cilj.

Po drugi strani je navajen v delo vložiti tudi 10.000 ur in več, da v tem postane mojster. Seveda pa je ključno vprašanje to, kdaj se namerava Lewis umakniti iz sveta formule 1. No, odgovor še ni znan, njegovi navijači pa upajo, da bo še dolgo vozil dirkalnik in podiral rekorde.