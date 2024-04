V sobotnem drugem krogu slovaških predsedniških volitev je s 53,2 odstotka glasov zmagal 48-letni levosredinski Peter Pellegrini, dosedanji predsednik parlamenta in premier v letih 2018–2020. Gre za zaveznika populističnega premierja Roberta Fica, ki je ustavil brezplačno slovaško pomoč Ukrajini v orožju in strelivu, pozval k takojšnjemu premirju in mirovnim pogajanjem ter obsodil »nekorektno demoniziranje« Vladimirja Putina. Pellegrini ga s svojo socialdemokratsko stranko Glas, ki je v vladni koaliciji, v tej retoriki podpira. Po zmagi je v soboto zvečer, ko mu je ob strani stal Fico, izjavil, da bo storil vse, da bo »Slovaška na strani miru, in ne vojne«.

Nekdanji prozahodni zunanji minister Ivan Korčok je s 46,8 odstotka precej zaostal, čeprav je v prvem krogu 23. marca zmagal z veliko prednostjo. Pellegrini je očitno dobil glasove tretjeuvrščenega iz prvega kroga Štefana Harabina, proruskega skrajnega desničarja, in glasove predstavnika madžarske manjšine Krisztiana Forroja, ki je povezan z Viktorjem Orbanom.

Čudne številke drugega kroga

Korčok je v soboto zvečer, ko je Pellegriniju čestital za zmago, izjavil: »Strah je odločil o zmagovalcu volitev.« Pellegrini je namreč po porazu v prvem krogu nasprotniku podtikal, da hoče Slovake poslati v vojno proti Rusiji (česar predsedniku ustava ne omogoča). Očitno mu je uspelo, saj si je težko drugače razložiti zelo visoko volilno udeležbo v drugem krogu in tako velik Korčokov poraz. V prvem krogu je na volišča prišlo 52 odstotkov volilnih upravičencev, zdaj pa 61 odstotkov. V prvem krogu je za Pellegrinija glasovalo 835.000 volilcev, v drugem pa 1,4 milijona.

Korčok je izrazil upanje, da bo Pellegrini kot predsednik nastopal neodvisno. Da torej ne bo podrejen Ficu, od katerega se je ločil leta 2020 z ustanovitvijo stranke Glas, ko naj bi kot pravi socialdemokrat postal nasprotnik Fičeve lažne socialdemokratske drže, njegovega populizma in nacionalizma. Spet pa sta se povezala lani jeseni, tokrat v vladni koaliciji, in to po Fičevi relativni zmagi na parlamentarnih volitvah.

Preračunljivo proruski?

Fico je izid predsedniških volitev označil za izraz velike podpore Slovakov svoji vladi. Najbrž je pri tem mislil tudi na njegovo podrejanje medijev samemu sebi in slabitev boja proti korupciji. Nekateri analitiki menijo, da ima po Pellegrinijevi zmagi odprto pot za vodenje proruske zunanje politike, podobne Orbanovi. V resnici pa bi Korčok, če bi zmagal, težko vplival na Fičevo zunanjo politiko. Predsednik države ima majhne pristojnosti, lahko pa da zakon v presojo ustavnemu sodišču ali vloži veto, ki ga parlament lahko izniči z absolutno večino. Poleg tega imenuje ustavne sodnike, kar za Fica ni nepomembno​.

Vsekakor bo čez dva meseca, ko bo na položaju predsednika države Pellegrini zamenjal odhajajočo, prozahodno usmerjeno ​Zuzano Čaputovo, Ukrajina v Slovaški izgubila še zadnjo pomembno podporo. Pred Fičevo zmago lani jeseni je bila Slovaška ena njenih največjih zaveznic. Vendar za zdaj Fičeva vlada v EU še vedno glasuje za podporo Ukrajini in ji pošilja na Slovaškem proizvedeno orožje ter strelivo, a za plačilo. Fico in Pellegrini morda niti nista toliko naklonjena Putinu, kot jima gre za podporo proruskih volilcev, ki jih na Slovaškem ni malo.