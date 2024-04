Z blagoslovom motorjev v Mirni Peči se je 1. aprila uradno pričela nova motoristična sezona, z njo pa se na ceste zopet v večjem številu vračajo jezdeci jeklenih konjičkov. To zahteva dodatno pozornost voznikov avtomobilov, ki se bodo morali zopet navaditi, da si ceste delijo z enoslednimi vozili. Po drugi strani se morajo tudi motoristi zopet ogreti in najti pravilne občutke za motor in cesto ter ostale udeležence v prometu.

Ob bujenju motorjev iz zimskega spanja je pomembno poskrbeti tudi za nujna vzdrževalna dela. »V vsakem primeru je treba motocikel pred začetkom sezone temeljito pregledati ali obiskati servis. Preveriti je treba vsaj tlak v pnevmatikah, vse tekočine, delovanje svetil, stanje zavor, pogonske verige…« pravi Sergej Petkovšek, direktor programa motociklizem pri AS Domžale Moto Center. »Največ problemov zna po zimskem mirovanju povzročiti akumulator, če ni bil primerno vzdrževan.«

Manj smrti, a več resnih poškodb

Dražen Jurčič iz šole vožnje Modrivoznik.si nam je medtem pojasnil, da je začetek motoristične sezone tudi čas, ko je največ prijav za izpite A kategorije. »Na izpit se lahko pripravimo tako, da si preberemo literaturo o vožnji motornega kolesa, si ogledamo motor v trgovini, da dobimo občutek velikosti in teže. Ne priporočamo nabave opreme ali motorja pred izpitom, ker ni dovolj znanja o vseh potrebah in zmožnostih ali zmogljivosti motorja in voznika,« svetuje Dražen Jurčič. Podobno premišljenost pred nakupom zagovarja Petkovšek: »Bodoči motoristi in motoristke naj si izberejo model, ki ga bodo lahko obvladovali. Tu govorimo o primerni teži, moči, višini sedeža, da bodo prvi kilometri čim bolj varni in sproščeni. Kot pri vsakem športu tudi pri motociklizmu priporočamo postopnost.«

Petkovšek dodaja, da se je od sprejetja novega zakona, ki imetnikom B kategorije omogoča pridobitev izpita za vožnjo modelov s 125-kubičnim motorjem (koda125) že po vsaj šestih urah praktičnega usposabljanja, močno povečalo povpraševanje po vseh 125-kubičnih modelih. »Ta razred je v Sloveniji v letu 2023 predstavljal več kot polovico vseh registracij,« je pojasnil. »Najbolj prodajan model v Sloveniji je bil lani skuter honda PCX125A s kar 325 registracijami. Poleg skuterjev sta na splošno najbolj priljubljena segmenta potovalnih endur in slečenih 'naked' motociklov.« Skoraj 90 odstotkov dvokolesnikov se registrira med marcem in septembrom.

Policija ob začetku sezone izkušene motoriste in novince opozarja, da pogoji na cestah še niso idealni. Ceste so hladne in oprijem slabši. Nevarnost zna predstavljati tudi posut pesek. Hitrost vožnje naj se prilagodi zlasti v prvih trenutkih dežja. Vselej naj velja pozornost, da med dežjem ne zavirate na talnih označbah, če motor nima sistema ABS, saj lahko pride do zdrsa. Vedno koristen napotek pa je tudi, naj se pri vožnji skozi levi ovinek motoristi odmaknejo od ločilne črte na sredini vozišča, sicer bo njihova glava brzela tudi meter globoko po vozišču prometa v nasprotno smer. Jurčič motoriste ob začetku nove sezone hkrati opominja, da niso več vajeni določenih gibov in manevrov. »Priporoča se odsevna oblačila, predvidevanje napak ostalih udeležencev in defenzivna vožnja,« še pravi.

Previdnost ni odveč. »V petih letih (2019–2023) so na slovenskih cestah življenje izgubili 103 vozniki enoslednih motornih vozil, nekaj manj kot 1000 jih je utrpelo hude telesne poškodbe. Povzročitelji prometnih nesreč s smrtjo ali hudo telesno poškodbo voznika enoslednega motornega vozila so v večini primerov prav vozniki sami, ta delež je bil lani zelo visok, znašal je 82 odstotkov,« opozarja direktorica Agencije za varnost prometa Simona Felser. Kljub temu je bila lanska statistika manj črna. »V letu 2023 je bilo na slovenskih cestah zabeleženih 1220 prometnih nesreč z udeležbo motoristov in mopedistov. V teh prometnih nesrečah je umrlo 11 voznikov, kar pomeni zmanjšanje za 21 odstotkov glede na leto 2021. To je najnižje zabeleženo število umrlih voznikov enoslednih motornih vozil od uvedbe elektronske podatkovne baze prometnih nesreč v letu 1994. Toda vsaka smrtna žrtev je tragična, saj bi bilo večino tovrstnih nesreč mogoče preprečiti,« dodaja Felserjeva. Se pa zaradi omenjene statistike ne gre trepljati po rami. Število poškodovanih, tako huje kot lažje, je bilo lani največje v zadnjem petletnem obdobju, opozarjajo pri AVP. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč, ki so jih v obdobju od leta 2019 do 2023 povzročili motoristi, je neprilagojena hitrost. Delež med vsemi vzroki znaša skoraj polovico (45 odstotkov). Sledi nepravilna stran oziroma smer vožnje (18 odstotkov). Zaradi neprilagojene hitrosti motoristov je v tem obdobju umrlo 48 ljudi (61 odstotkov), zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje pa 17 ljudi (22 odstotkov).

Pričetek nacionalne akcije za večjo varnost

Žal je tudi na motorju velik problem alkoholiziranost. Policija sporoča, da je bilo leta 2023 7,9 odstotka voznikov motornih koles, ki so povzročili prometno nesrečo, pod vplivom alkohola. To je sicer za 14 odstotkov manj kot leto prej, a še vedno več kot med vozniki osebnih avtomobilov. Pri teh je delež alkoholiziranih povzročiteljev nesreč lani znašal 7,6 odstotka.

Da bi se statistika letos izboljšala na vseh področjih, se je danes pričela tudi nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil. Trajala bo do 21. aprila. Med akcijo, pa tudi v tednih po njej, bo AVP v sodelovanju z drugimi organizacijami pripravila praktične dogodke in preventivne delavnice. Za 11. april je ob 18. uri napovedan tudi spletni seminar Praktični nasveti za praktično vse motoriste. Policisti bodo med akcijo in še vse leto izvajali poostrene nadzore z namenom umirjanja hitrosti, zmanjševanja pogostosti nepravilnega prehitevanja, izsiljevanja prednosti, spodbujali bodo uporabo potrebnih zaščitnih sredstev in skrbeli za primerno psihofizično stanje voznikov. Nadzori se bodo izvajali na cestnih odsekih, ki jih motoristi najpogosteje uporabljajo. Policisti bodo pregledovali tudi stanje cest in o morebitnih nepravilnostih opozorili njihove vzdrževalce. Felserjeva medtem k pozornosti na motoriste poziva tudi druge voznike. Zlasti naj bodo pozorni na njihovo ozko silhueto.

