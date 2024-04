Glavno novico so košarkarji Krke dobili že dan pred tekmo zadnjega kroga lige ABA, za katerega se je zdelo, da bo odločal o njihovem obstanku med jadransko elito. Klubi so na petkovi skupščini dokončno odločili, da se tekmovanju pridružuje klub iz Dubaja, da bo od naslednje sezone štelo 16 klubov in da v letošnji ne bo izpadel nihče. Novomeščani so tako razbremenjeni krenili v Čačak na gostovanje k Borcu in po dobrih treh četrtinah na koncu visoko klonili. Pri Cedeviti Olimpiji so svoje delo uspešno opravili v petek zvečer, ko so v Zagrebu prepričljivo odpravili Cibono, nato pa z zanimanjem spremljali sobotni obračun med Igokeo in Mego. Srbsko moštvo je kljub mladosti rutinirano prišlo do zmage in bo imelo v četrtfinalu, ki se začne prihajajoči vikend, prednost domačega parketa.

Potem ko so košarkarji Krke v predzadnjem krogu ugnali Cedevito Olimpijo, je kapetan Jan Špan za Dnevnik priznal, da so poškodbe pošteno zdesetkale moštvo. »Upam, da nas bodo zdaj pustile na miru, saj nas je ostalo resnično malo in vsaka dodatna bi pomenila praktično nemogočo situacijo,« je dejal. Njegove želje se niso uresničile, saj je na tekmi državnega prvenstva proti Šentjurju nastradalo koleno Marka Radovanovića. Srbski krilni center soigralcem ni mogel pomagati proti Borcu, vprašanje pa je, če bo lahko v letošnji sezoni sploh še stopil na parket. Kljub temu so bili igralci trenerja Gašperja Okorna po prvih 30 minutah povsem v igri za zmago, nato pa v zadnjih 10 povsem razpadli.

»V prvem polčasu smo dobili preveč točk, kar 56, čeprav smo tudi sami zadevali. Če bi igrali boljšo obrambo, bi bile stvar nekoliko drugačne. V tretji in zadnji četrtini je bilo precej drugače. Izgledali smo dobro, preobrnili rezultat in povedli s 77:75. Imeli smo odprt met, ki ga nismo zadeli, potem pa naredili nešportno napako in tu se je vse skupaj obrnilo. Razlika na koncu vseeno ni realna. Nam se že vso sezono dogajajo enake stvari. Držimo nasprotnika, izgledamo dobro, potem pa se nam zgodi nek trenutek, po katerem se ne moremo več sestaviti. To se nam dogaja konstantno in to je naš največji problem,« je misli strnil trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 26., zadnji krog: Borac – Krka 101:83 (29:25, 56:49, 72:71, Segu 19; Špan 22, Planinić in Cerkvenik po 14, Škedelj 11, Stergar 9, Jurković 8, Bačvić 3, Hamilton 2), Cibona – Olimpija 72:97 (Bundović 18; Šaškov 20), Studentski centar – Budućnost 80:93 (Dawkins 20; Wright 18), Igokea – Mega 78:92 (Filipović 18; Đurišić 26), FMP – Mornar 111:94 (Stojanović 21, Rebec 3; Dunn-Martin 26), Split – Crvena zvezda 73:92 (Sullivan 21; Nedović 19), danes ob 19. uri: Partizan – Zadar, končni vrstni red: 1. Crvena zvezda 22-4, 2. Partizan 19-6, 3. Budućnost 19-7, 4. Mega 16-10, 5. Olimpija 16-10, 6. Zadar 14-11, 7. Igokea 13-13, 8. Studentski centar 11-15, 9. Split 11-15, 10. Borac 10-16, 11. FMP 10-16, 12. Cibona 9-17, 13. Mornar 6-12, 14. Krka 5-21.