Mrtvi tek se nadaljuje. Nogometaši Olimpije so najprej v gosteh premagali neugodno Rogaško (3:2), a so jim nekaj ur kasneje na zahtevnem gostovanju v Murski Soboti s podobno mero odgovorili Celjani (3:1), tako da je med moštvoma razlika varnih 10 točk, pri čemer morajo Ljubljančati še odigrati večni derbi z Mariborom. Celjani so tako sedem krogov pred koncem v dobrem položaju, da po letu 2020 znova postanejo državni prvaki, Olimpija pa mora do 33. kroga in 27. aprila najmanj prepoloviti zaostanek, da bi bila medsebojna tekma za naslov odločujoča.

Zeljković kljub trem točkam razočaran

Rogaška je spomladanski hit, na zadnjih šestih tekmah poraza niso poznali. In zdelo se je, da bo Olimpija samo še eno izmed moštev, ki bo Rogaško Slatino zapuščalo praznih rok. Z razlogom. Najprej je v 44. minuti Oliver Kregar po strelu z roba kazenskega prostora dosegel gol za 1:0, nato pa je imel le nekaj minut kasneje v sodnikovem podaljšku Gal Kurež veliko priložnost za 2:0. A namesto, da bi zadel prazen gol, je zadel le okvir. In kot da to še ne bi bilo dovolj, je Raul Florucz v protinapadu s strelom po tleh izid izenačil. Po odmoru je bila Olimpija konkretnejša, predvsem pa bolj natančna, na gol Admirja Bristrića za 3:2 v 80. minuti pa gostitelji niso imeli pravega odgovora.

»Tekma je bila težka, kar smo pričakovali. Letos tukaj ni še nihče slavil zmage, nam je uspelo in cilj je dosežen. Tekmo je potrebno čim prej pozabiti in iti naprej. Je pa naša zmaga zaslužena. Takšnega nogometa nihče ne želi gledati, saj sem s tekmo kljub trem točkam razočaran. Vsi, ki delujemo v tem športu, bi morali zagovarjati gledljiv nogomet. Vse bomo morali narediti, da bo temu tako. Mi se ne bomo predali in upali bomo vse do konca. Ekipa ima karakter. Vsaka zmaga šteje. Tokrat so bili fantje s klopi odlični. Naše menjave so v prvenstvu prinesle največ točk med vsemi, kar me izredno veseli,« je tekmo pospremil trener Olimpije Zoran Zeljković. Po mesecih odsotnosti po oktobrski poškodbi ramena je med vratnicama znova stal Matevž Vidovšek, ki pa se mu je videlo, da še ni v vrhunski formi. So se pa pojavile govorice, da se za najboljšega strelca Olimpije Florucza zanima Sparta iz Prage, Ljubljančani pa zanj zahtevajo milijon evrov odškodnine.

Celjani so si bolj želeli zmage

Tudi tekma med Muro in Celjem se je začela po notah gostiteljev, ki so prek Roberta Čakša zadeli že v 7. minuti. Toda odgovor Celja je bil silovit, trije goli pa so bili dovolj za pomembno zmago. Tik pred koncem je Luka Menalo pri Celju izgubil živce ob provokaciji Learda Sadriuja, odrinil ga je in posledično prejel rdeči karton. »Na začetku me je skrbelo. Ravno zato toliko bolj čestitam ekipi, ker so našli energijo in hitro prišli do 1:1. Nadaljevali smo, bili vztrajni vseh 90 minut. Videlo se je, da smo mi tisti, ki si bolj želimo zmage. Tudi pri 3:1 smo nadaljevali z našo igro. Ko smo takšni, nam je težko parirati. Imamo še rezerve v fazi obrambe, v napadu pa si ustvarjamo priložnosti, a jih moramo prej izkoristiti, saj se nam velikokrat zgodi, da prvi dve zapravimo in nam je nato težje,« je tekmo pokomentiral strateg Celja Damir Krznar in dodal: »Moramo nadaljevati na podoben način. Delati, delati, delati. Še sedem tekem je do konca, sedem final, sedem tekem za trofejo, sedem tekem, ko je ena pomembnejša od druge. Ostajamo mirni. Če vsako tekmo igramo z energijo, ki smo jo imeli danes, se nimamo česa bati.«

Izidi 29. kroga: Aluminij – Maribor 0:2 (0:1, Jakupović 30, Soudani 47), Kalcer Radomlje – Koper 1:1 (0:0, Dobrovoljc 90+1; Nkada 75/11-m), Rogaška – Olimpija 2:3 (1:1, Kregar 44, Korošec 52; Florucz 45+3, Silva 49, Bristrić 80), Mura – Celje 1:3 (1:2, Čakš 7; Karničnik 22, Vuklišević 42, Matko 49), Bravo Kostel – Domžale 1:3 (0:0, Selan 88; Pišek 70, 82, Stuparević 78), vrstni red: Celje 66, Olimpija 56 (-1), Maribor 49 (-1), Bravo 42, Koper 38 (-1), Mura 34, Domžale 32 (-1), Rogaška 29, Aluminij 26, Radomlje 25.

Nafta še vedno vodilna Nogometaši Nafte so bili sicer na gostovanju v Tolminu poraženi, a še vedno ostajajo na vrhu druge lige, štiri točke pred Beltinci. Izidi 24. kroga: Beltinci – Dekani 1:0, Primorje – Krka 2:1, Triglav – Bilje 2:0, Fužinar – Bistrica 1:1, Grosuplje – Rudar 0:2, Tabor – Dravinja 3:1, Tolmin – Nafta 2:1, Gorica – Ilirija sinoči, vrstni red: Nafta 51, Beltinci 47, Primorje 46, Gorica 44 (-1), Triglav 43, Grosuplje 39, Bistrica 37, Rudar 31, Dekani in Dravinja po 28, Bilje in Tolmin po 26, Fužinar 24, Krka 23, Ilirija (-1) in Tabor po 19.