Vojna v Gazi se je začela 7. oktobra lani z napadom borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas, v katerem je po izraelskih podatkih umrlo 1170 ljudi, večinoma civilistov. V Gazi jih ostaja še okoli 130, od tega naj bi jih bilo 30 mrtvih.

Izrael je v odgovor sprožil silovito ofenzivo na Gazo, kjer je bilo po najnovejših podatkih tamkajšnjih palestinskih oblasti do zdaj ubitih najmanj 33.175 ljudi, večinoma žensk in otrok.

Izraelski premier Netanjahu je v nagovoru svojemu kabinetu zatrdil, da je Izrael le korak od zmage v vojni proti Hamasu in da ne bo premirja, dokler Hamas ne bo izpustil vseh izraelskih talcev.

Netanjahu je v zadnjem času sicer pod vse večjim pritiskom, ker njegovi vladi očitajo, da si ne prizadeva v zadostni meri za izpustitev talcev. Zaradi tega se v Izraelu vrstijo množični protesti in pozivi premierju, naj odstopi.

Protivladni protesti so v več izraelskih mestih potekali tudi v soboto, potem ko je izraelska vojska našla truplo enega od talcev, ki jih je 7. oktobra lani zajel Hamas. Udeleženci shodov so zahtevali dogovor o talcih. Največji je bil shod v Tel Avivu, kjer se je po navedbah organizatorjev zbralo okoli 100.000 ljudi. Demonstranti so izrazili razočaranje nad nezmožnostjo vlade, da bi osvobodila talce.

Izraelska vojska pa je sporočila, da se umika iz mesta Han Junis in celotnega območja na jugu Gaze, a ni navedla razloga za to potezo. Ob tem je dodala, da je v Gazi še vedno veliko izraelskih enot, ki »zagotavljajo svobodno delovanje izraelske vojske in izvajajo varnostne operacije«. Ni znano, kaj umik vojske z juga enklave pomeni za nadaljevanje izraelskega obstreljevanja Gaze.

Danes naj bi se sicer v Kairu začela nova pogajanja za prekinitev ognja in dogovor o izpustitvi talcev, na katerih so udeležbo potrdili tako pogajalci Izraela kot Hamasa.

Agencije Združenih narodov in druge humanitarne organizacije so obsodile uničujoč davek, ki ga je v šestih mesecih zahtevala vojna v Gazi in opozorile, da so razmere v palestinski enklavi »več kot katastrofalne«.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je ponovil, da WHO obsoja »barbarsko nasilno dejanje«, ki je sprožilo vojno, in zahteval izpustitev preostalih talcev. Ob tem je na družbenem omrežju X poudaril, da »to grozodejstvo ne opravičuje grozljivega nenehnega bombardiranja, obleganja in uničevanja zdravstvenega sistema, ki ga Izrael izvaja v Gazi, zaradi česar je umrlo, bilo ranjenih ali strada na stotisoče civilistov, vključno s humanitarnimi delavci«. Po podatkih WHO po pol leta vojne v Gazi deluje le še deset od 36 glavnih bolnišnic v enklavi, pa še te le delno.

Izvršna direktorica Sklada ZN za pomoč otrokom (Unicef) Catherine Russell je izpostavila, da naj bi bilo med ubitimi več kot 13.000 otrok. »Hiše, šole in bolnišnice so v ruševinah. Učitelji, zdravniki in humanitarni delavci so ubiti. Lakota je neizogibna,« je v soboto zapisala na omrežju X. Ob tem je poudarila, da otroci potrebujejo takojšnjo prekinitev ognja.

V središču Ljubljane pa se je popoldne zbralo več sto propalestinskih protestnikov, ki so opozorili, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci. Izpostavili so tudi, da slovenska vlada in Evropska unija nista uvedli niti ene sankcije, vojaškega embarga in prekinili diplomatskih odnosov z Izraelom, kar bi lahko po njihovem mnenju Izrael prisililo v ustavitev ognja.

Protest, ki ga je po šestih mesecih vojne v Gazi organiziralo več gibanj in nevladnih organizacij, je potekal mirno, protestniki pa so v spomin na umrle v Gazi večino Trga republike prekrili z oblačili, ki jih bodo donirali za dobrodelno dražbo, izkupiček pa nakazali palestinski fundaciji Ghassan Abu Sittah's children fund.