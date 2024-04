Vse se enkrat zgodi prvič. Od 1. julija do 4. avgusta bo grad Balmoral na Škotskem, ki ni del kronskih posesti, ampak zasebna last kraljeve družine, postal »turistična atrakcija«. Kljub zasoljenim vstopnicam, ki stanejo okroglih 100 funtov (okoli 116 evrov), so jih za vseh 35 dni razprodali v manj kot 24 urah. Obiskovalci bodo videli samo izbrane od kar 167 sob(an), ki so v treh nadstropjih. Do zdaj je bila v gradu na ogled samo plesna dvorana.

Družinsko počitniško zatočišče

Balmoralski grad stoji sredi orjaškega posestva, ki meri več kot 200 kvadratnih kilometrov. Za primerjavo: Ljubljana meri kar nekaj manj, dobrih 163 kvadratnih kilometrov. Posestvo, ki je del narodnega parka Cairngorms, leži 80 kilometrov zahodno od Aberdeena. Na posestvu je veliko gozdov, kmetijskih zemljišč, jerebov in jelenov. Vredno je več kot 160 milijonov evrov. Grad je leta 1852 kupil in tri leta prenavljal princ Albert, mož kraljice Viktorije (rojena leta 1819, vladala od leta 1837 do smrti leta 1901), s katero sta imela devet otrok. Ko je princ Albert umrl, star komaj 42 let, se je kraljica, ki ga ni in ni mogla preboleti, zaklenila v balmoralski grad in ga ni hotela zapustiti tri mesece. Vseh preostalih 40 let življenja je bila vedno oblečena v črnino. Viktorija je prapraprababica Karla III., najnovejšega od monarhov, ki so podedovali Balmoral.

Njegova mati Elizabeta II. je tam več kot šest desetletij preživljala poletne počitnice. Tam so jo redno obiskovali člani ožje in širše kraljeve družine. Tam sta imela s princem Filipom mir, kadar sta želela, tudi mir pred njimi. Zanju je skrbelo 50-člansko stalno osebje gradu in posestva, ki ga je kraljica plačevala iz lastnega žepa. Tam se je odločila umreti. Tam je nastala njena zadnja fotografija, posneta dva dni pred njeno smrtjo. Kralj Karel III. je morda manj navezan na Balmoral in je morda zato privolil v dodaten vir zaslužka. Tam je moral sinovoma, s katerima je bil avgusta 1997 na počitnicah, povedati, da je njuna mati, princesa Diana, umrla. Princ Harry je o tem pisal v svojih spominih Rezerva. Napisal je, da je spal v svoji spalnici, ko ga je prebudil oče, ki je stal ob postelji. »V beli nočni srajci je bil videti kot duh,« piše Harry, ki je Balmoral razglasil za svoj paradiž, »sedel je na rob postelje in dejal: 'Moj dragi fant, mamica je umrla v prometni nesreči.'«

Drag sprehod skozi zgodovino

Ogled dela gradu, ki mu pravijo »sprehod skozi zgodovino«, bo omejen na štiri skupine s samo desetimi obiskovalci na dan. Ti bodo pod strogim nadzorom izkušenih vodičev, ki pravijo, da bodo obiskovalci videli, med drugim, veliko čudovitih slik in artefaktov. Dobiček ne bo slab: 163.000 evrov. Če se bodo obiskovalci odločili tam popiti tudi čaj in pojesti nekaj piškotov, bo še večji, saj cena obiska v tem primeru s 116 zraste na 169 evrov. Zasoljene cene niso edini problem odpiranja lepega gradu na lepem posestvu enega od najlepših delov Škotske. Pokojna kraljica bi bila gotovo zelo nesrečna, če bi vedela, da bo lahko kdorkoli hodil po njenem najljubšem počitniškem domu. Zanjo bi bil to zagotovo korak predaleč, ker je bil Balmoral njeno in družinsko zatočišče. Že v otvoritev Buckinghamske palače leta 1993 je menda nerada privolila. Njen naslednik Karel III. je blagoslovil tudi še večjo otvoritev Buckinghamske palače. Poleti, julija in avgusta, bodo lahko obiskovalci videli tudi njeno vzhodno krilo in – česar si želijo številni oboževalci monarhije in kraljeve družine – stopili tudi na znamenit balkon, s katerega so monarhi in člani kraljevih družin mahali ljudem ob vseh velikih dogodkih od leta 1851. Nekateri ocenjujejo, da zlasti spreminjanje balmoralskega gradu v turistično atrakcijo napoveduje drugačen slog monarhije pod Karlom III.