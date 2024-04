Na vladni strani berem, da je aktualni zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS) iz leta 2004 zastarel zato, »ker zakonodajalec še ni mogel predvideti tehnologij in storitev, ki so danes ključne za dostop do storitev informacijske družbe, do kulturnih in medijskih vsebin ter do večine drugih informacij, ki jih uporabniki zbirajo, ustvarjajo in širijo prek digitalnih platform«. To ni čisto res, da niso mogli predvideti. Bolj res je, da niso znali. Najbolj res pa je, da se pred dvajsetimi leti nihče ni sekiral zaradi neslovenskih uporabniških vmesnikov. To priča ne samo o recimo Applovi profitonosni brezbrižnosti, ampak tudi o konsolidaciji slovenske nacionalne zavesti.

Ne bi rad bil špilferderber, imam pa pomislek. In ta je, da slovenščina ne bo nikoli etnično čista. Slovensko govoreči se ne bomo nikoli ne hoteli ne mogli odreči tujim jezikovnim vplivom. Pa ne zato, ker bi se nam tujščina – v glavnem seveda angleščina – zdela bolj fancy, ampak že iz čisto praktičnih razlogov. Jeziki so dandanes neizogibno odvisni od softverskih in distribucijskih tehnikalij in zato funkcionirajo tudi po principih neusmiljene ekonomije obsega. In ker je slovenskih govorcev pač malo ali vsaj relativno malo – in ker jezik itak sam po sebi teži k ekonomičnosti –, bo po kriterijih varuhov jezika in narodne identitete slovenščina vedno gor plačala. Večer