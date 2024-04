Propaganda je javno načrtno razširjanje različnih ideoloških nazorov. Njen cilj pa je vpliv na javno mnenje v političnih, ekonomskih, psiholoških in drugih okvirih. Torej, če je temu tako, ali smo podvrženi res samo ruski propagandi? Ali ne sodi k njej, propagandi namreč, tudi to, kar nam dopovedujejo naši in evroatlantski oblastniki, da nam Rusija ogroža dosežene civilizacijske vrednote, evropski slog življenja, demokracijo, svobodo, varnost, če je ne porazimo prej oziroma ustavimo že v Ukrajini in jo od tam odženemo? Ter da se moramo zato pospešeno in obilneje oboroževati?

A ni morda propaganda tudi javno zgražanje ameriškega predsednika Bidna nad tem, kar počne Izrael, češ, glejte, kako je Netanjahuja nahrulil, a mu obenem z dostavami novih in novih količin orožja in streliva omogoča, da pobijanje in stradanje palestinskega ljudstva nadaljuje? In če ostanemo doma, naj mi bo dovoljeno, da za propagando kvalificiram tudi medijsko prenašanje javnosti ena same zveličavne resnice, tiste, ki nam jo podajata oblast in pri tem z njo kooperativna opozicija, medtem ko nasprotnih tez ne radi puščamo zraven, če pa že s pipeto? Tu prednjači televizija.

Dnevno spremljam tovrstna soočenja na italijanskih tv kanalih, od Rai do Mediasetovih, in povsod imaš pro et contra, zagovornike tako Izraela kot Palestine, ob vojni v Ukrajini pa tako pogajanj kot oboroževanja. Sicer moja kritika ne leti samo na RTV, tudi etablirani pisani mediji nosijo pečat enoznačnosti, posebej izpod peres glavnih kolumnistov.

Ja, najde se tudi kaka kritična beseda, a s pipeto, po kapljicah. Ko berem nekatere kolumne, ne razumem, na osnovi česa ti pisci vidijo rusofile v mirovnikih, v zagovornikih končanja vojne s pogovori in z morebitno uresničljivo pogajalsko ponudbo Putinu. Lahko kaj takega rečejo za papeža Frančiška ali pa za naša nekdanja predsednika Kučana in Türka, ki sta bila celo prvopodpisana pod poziv voditeljem EU, Nata, ZDA in Ruske federacije k zaustavitvi vojne v Ukrajini 16. februarja lani? Je stranka Resnica res najbolj prorusko usmerjena stranka v Slovenji? Ker si enako kot podpisniki pod omenjenim pozivom prizadevajo za mir? Nihče od slovenskih mirovnikov, vsaj ne da bi jaz to slišal ali prebral, ni opravičil in ne opravičuje ruske agresije na sosedo, obsojamo agresijo in podpiramo humanitarno pomoč Ukrajini, pojasnjujemo pa, kaj jo je spodbudilo in kakšne odgovornosti nosijo pri tem še posebej ZDA in Nato. Pa tudi EU, ki se je izkazala kot povsem nekonsistentna, dvolična in krivična, ko nas je doletela še morija Palestincev v Gazi.

Omenil sem Kučanov-Türkov poziv izpred več kot leta dni h končanju vojne, ker je že takrat dišalo po nevarnosti izbruha jedrskega spopada. Danes za Ukrajince ni nič boljše, izgubili so poleg nekaj tisoč življenj tudi še par odstotkov ozemlja. Z idejami a la Macron o napotitvi evropskih vojska njim v pomoč pa smo do apokaliptičnega razpleta le še par korakov.

Aurelio Juri, Koper