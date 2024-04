Po mnenju civilne iniciative (CI) Tukaj smo, nedavno ustanovljene v občini Vojnik, je zelo problematično predvsem pomanjkanje pločnikov in kolesarskih stez v njihovi občini ter izjemno povečanje cestnega prometa v zadnjih letih. »Posebej obremenjeni so odseki od Višnje vasi proti Celju, skozi naselje Arclin in naprej proti Frankolovemu, Vojniku in Novi Cerkvi. Ker Družba za avtoceste (Dars) že za letos napoveduje tudi začetek obnove avtocestnega odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami na štajerski avtocesti, ki bo trajala kar dve leti, pa se bojimo, da bo takrat še huje. A pristojni, tako na občini kot na državni ravni, nas ne jemljejo resno,« v imenu CI pove Janez Krušič.

Občini postavili tri zahteve

Kot dodajajo v CI, si že nekaj časa prizadevajo, da bi v Vojniku, ob glavni prometnici, dobili ustrezne pločnike in kolesarsko stezo. Na tej cesti, med Višnjo vasjo in Celjem, so v letu 2022 našteli 5,5 milijona vozil ali povprečno več kot 15.000 na dan. »Lani, v prvi polovici leta, se je promet dodatno povečeval tudi skozi naselje Arclin, v smeri proti Vojniku, na račun na novo odprte obvoznice mimo Ljubečne,« opozarjajo v CI. In pristavljajo, da je prometna varnost slaba, ker ni pločnikov, niti kolesarskih stez, tudi prehode za pešce lahko preštejejo na prste ene roke.

»Naši otroci vsak dan hodijo po teh cestah. Mimo njih vozi na tisoče avtomobilov, tudi manjših in večjih tovornjakov, avtobusov, motorjev. Zato je skrajni čas, da odgovorni na občini in v državi zavihajo rokave in ukrepajo,« poudarjajo v CI, katere člani so zahteve pred dnevi predstavili tudi na srečanju krajanov in tam izoblikovali tri zahteve. Od župana, med drugim, zahtevajo, da v treh mesecih poskrbi za pripravo izhodišč za pristop k izdelavi celostne prometne strategije razvoja prometa in mobilnosti v občini Vojnik. »Ta mora vsebovati načrt izgradnje pločnikov in kolesarskih poti, občina pa se mora konkretno opredeliti in izdelati tudi časovni načrt umeščanja obvoznice v prostor. Občina naj sprejme tudi akcijski načrt vzdrževanja javnih cest in poti. Prav tako zahtevamo, da pripravi izhodišča za pristop k izdelavi celostne študije vodotokov in opredeli monitoring vzdrževalnih del na vodotokih,« pojasni Krušič. Številni krajani so bili še bolj konkretni. Mnogi vozniki namreč ne upoštevajo omejitev hitrosti, veliko krajanov se boji tudi za otroke, ki hodijo peš dva kilometra ob zelo prometni cesti, v megli in dežju. Župan Vojnika Branko Petre se težav zaveda, a pravi, da je sam nemočen, saj nekateri lastniki zemljišč preprosto ne soglašajo z odkupom teh zemljišč. »Brez njihovih soglasij pa ne moremo nič,« pravi Petre, ki se že devet let trudi za ureditev pločnikov vse od Škofje vasi do Vojnika ter od Arclina do Ljubečne. »Dokumentacijo imamo pripravljeno, gradnja pa se ne more začeti, dokler nimamo odkupljenih vseh potrebnih zemljišč,« pojasnjuje župan. Člane CI je povabil na razgovor z lastniki zemljišč, s katerimi doslej dogovor ni bil mogoč, morda pa bodo skupaj bolj uspešni.