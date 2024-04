Kakšne barve je premier?

Kljub temu da smo sredi vroče politične pomladi in še zdaleč ni vseeno, kdo in kako bo interese Slovenije zastopal v evropskem parlamentu, so pretekli konec tedna družbena omrežja preplavila ugibanja, ali si je naš premier pobarval lase ali ne. Nekateri bi dali roko v ogenj, da je sivina z njegove glave čudežno izginila, drugi pa, da ne opazijo večjih sprememb. Najdejo se tudi taki, ki zasluge za spremembo barve pripisujejo vplivu Tine Gaber. V uredništvu N. N. rahlo dvomimo, da bi Tino lahko motil šarm na glavi Roberta Goloba, saj smo jo v preteklosti pogosto videvali kot spremljevalko precej starejših uglednih in petičnih gospodov.