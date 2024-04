V Osilnici so popoldan po navedbah Arsa namerili 30 stopinj Celzija, v Trbovljah pa 29,8 stopinje Celzija. Do sedaj so v državi 30 stopinj Celzija najbolj zgodaj izmerili 23. aprila 2018, dodaja portal 24ur.

Meteorolog Arsa Jure Cedilnik je za portal N1 povedal, da je pod vplivom toplega zraka najvišje temperature mogoče pričakovati na višje ležečih meteoroloških postajah, kot so Kredarica, Logarska dolina in Vogel, temperaturni rekordi pa bi lahko padli tudi po nižinah, predvsem na vzhodu in jugovzhodu.

Na Kredarici so danes izmerili 11,5 stopinje. Najvišja do sedaj izmerjena temperatura na Kredarici v prvi polovici aprila je bila leta 2012 pri 10,1 stopinje Celzija. V Logarski dolini so danes temperature dosegle 26,8 stopinje, prejšnji rekord je bil 25,6 stopinje, je povedal za N1.

Živo srebro na 30 stopinj Celzija tudi v Nemčiji in Avstriji

V Avstriji in Nemčiji so ponekod prvič letos izmerili 30 stopinj Celzija ali več, kar je navedbah vremenoslovcev mejnik za vročino. V Avstriji se je živo srebro tako visoko povzpelo danes na Štajerskem, v Nemčiji pa v soboto na jugozahodu države. V obeh državah pa gre za rekord, saj takšne vročine še nikoli ni bilo tako zgodaj.

V Avstriji so danes prvi vroč dan izmerili v kraju Bruck an der Mur na avstrijskem Štajerskem, kjer se je živo srebro povzpelo na 30 stopinj Celzija.

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA gre za najzgodnejši vročinski dan z najmanj 30 stopinjami Celzija v zgodovini meritev v Avstriji, saj so ga zabeležili deset dni prej od prejšnjega rekorda. Tega so zabeležili 17. aprila 1934 v Salzburgu.

V povprečnem letu v zadnjih desetletjih se je živo srebro na 30 stopinj Celzija v Avstriji v povprečju povzpelo 19. maja, značilno nihanje pa je od začetka maja do začetka junija, so sporočili iz avstrijske meteorološke agencije Geosphere.

V Nemčiji je temperaturni rekord padel v soboto, ko so v mestu Ohlsbach na jugozahodu države ob meji s Francijo izmerili 30,1 stopinje Celzija. Skoraj tako toplo, vendar tik pod mejo 30 stopinj Celzija, je bilo v soboto v bližnjih mestih Freiburg (29,8 stopinje) in Rheinfelden (29,6 stopinje), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah nemške meteorološke službe (DWD) gre za rekordno visoke temperature za začetek aprila, odkar v Nemčiji sistematično beležijo temperaturo zraka. Prejšnji rekord za začetek aprila je bil leta 2011, ko so zabeležili 27,7 stopinje Celzija.

Izredno toplo spomladansko vreme v Srednji Evropi je po navedbi Agencije RS za okolje (Arso) posledica sredozemskega anticiklona, ki je s seboj prinesel topel in suh zrak iznad severne Afrike.