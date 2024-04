Potem ko je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana v začetku letošnjega leta začel gradnjo stanovanjske soseske ob Zvezni ulici, bo letos, kot kaže, gradbena mehanizacija zabrnela tudi na gradbišču soseske, načrtovane v križišču Litijske in Pesarske ulice. Sklad že išče izvajalca gradnje soseske, ki jo je zasnoval arhitekturni biro Nava arhitekti.

Gradbeno dovoljenje za sosesko Litijska-Pesarska je sklad pridobil septembra lani in je tudi že pravnomočno. Sosesko bodo sestavljale tri stanovanjske stavbe s skupaj 97 neprofitnimi najemnimi stanovanji, dvema poslovnima prostoroma in skupnostnim prostorom soseske. Slednji bo imel manjšo kuhinjo in sanitarije, namenjen pa bo druženju stanovalcev. Posebnost te soseske bosta dve bivalni skupnosti za starostnike. Iz tehničnega poročila je razvidno, da bodo vsako bivalno skupnost sestavljale po štiri sobe s kopalnicami, dnevni prostor, kuhinja z jedilnico, pralnica in shramba.

Trojica objektov v soseski blizu Štepanjskega naselja bo imela skupno podzemno garažo v dveh etažah, v kateri bo 188 parkirnih prostorov. Iz gradbenega dovoljenja je razvidno, da bo vseh 97 parkirnih prostorov v drugi kletni etaži namenjenih stanovalcem te soseske, preostalih 91 parkirnih prostorov v prvi kletni etaži pa uporabnikom lokalov in stanovalcem iz okolice, ki bodo lahko najeli parkirne prostore. V neposredni bližini vhodov v stavbe so načrtovane pokrite zunanje kolesarnice, kjer bo skupaj 164 mest za kolesa, še 215 mest pa bo v garaži. Strehe vseh treh objektov bodo zelene, v soseski pa sta načrtovani tudi dve otroški igrišči.

Gradnja ob Zvezni ulici bo končana prihodnje leto

Sklad je v svojem poročilu o uresničevanju stanovanjskega programa v letu 2023 napovedal, da se bo gradnja soseske ob Litijski in Pesarski začela sredi letošnjega leta, zaključek investicijskega projekta in vselitev upravičencev do neprofitnih najemnih stanovanj pa sta predvidena v drugi polovici leta 2026. Gradnja soseske ob Zvezni ulici s 87 stanovanji, ki jo je sklad z javnim naročilom zaupal družbi Dema plus, se je začela v letošnjem januarju, zaključila pa naj bi se septembra prihodnje leto, kaže poročilo sklada. Pogodbena vrednost gradnje te soseske je 12,5 milijona evrov, vključno z davkom. Spomnimo, pred začetkom gradnje soseske Zvezna je Mestna občina Ljubljana ugotovila, da je na območju bodočega gradbišča pet kakovostnih odraslih dreves, ki jih je sklad dal preseliti v bližnji Šmartinski park.

Letos naj bi sklad začel tudi gradnjo soseske Rakova jelša I, saj v poročilu ocenjuje, da je postopek izdaje gradbenega dovoljenja za ta projekt v zaključni fazi. Soseska Rakova jelša I, ki leži nekoliko severneje od lani odprte soseske Rakova jelša II, bo zagotovila 99 neprofitnih najemnih stanovanj. Če se bo napoved o letošnjem začetku gradnje uresničila, bo sklad tudi to sosesko spravil pod streho v letu 2026.

Program zavetišča bo treba začasno preseliti

Med gradbenimi načrti sklada, ki naj bi se začeli izvajati še v letošnjem letu, je tudi gradnja novega zavetišča za brezdomce ob Poljanski cesti. Za gradbeno dovoljenje je sklad zaprosil novembra lani. Poročilo kaže, da naj bi se gradnja začela v drugi polovici letošnjega leta, zaključila pa bi se leta 2026. V času gradnje novega zavetišča bo uporabnikom treba zagotoviti nadomestne prostore. Vodstvo zavetišča je, tako poročilo sklada, potrdilo primernost prostorov na Povšetovi ulici 10. Gre za prostore propadlega gradbinca Cestno podjetje Ljubljana (CPL), ki jih je stanovanjski sklad kupil leta 2017 v stečajnem postopku. Za nepremičnine CPL na Povšetovi je stanovanjski sklad odštel 1,52 milijona evrov. »V letu 2024 bomo v sodelovanju s pristojnim oddelkom Mestne občine Ljubljana in ostalimi deležniki (center za socialno delo, Kralji ulice) začeli postopke za začasno preselitev delovanja zavetišča v času gradnje nove stavbe,« v svojem poročilu napoveduje stanovanjski sklad.

Stavba na Povšetovi 10 je sicer predvidena za rušitev, saj sodi na območje še ene stanovanjske soseske z neprofitnimi najemnimi stanovanji (Mestni kare Povšetova oziroma Novi center). Gre za eno največjih sosesk, ki naj bi jih ljubljanski sklad dokončal v prihodnjih nekaj letih, saj v njej načrtuje kar 361 neprofitnih stanovanj. Poročilo sklada razkriva, da so projektanti marca letos oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenje po integralnem postopku, kar pomeni, da postopek izdaje gradbenega dovoljenja teče sočasno s presojo vplivov na okolje. Leta 2025 je predviden začetek gradnje te velike soseske.

Lani dokončali 161 stanovanj

Letos bo Javni stanovanjski sklad pridobil 88 stanovanj v soseski v Zeleni jami ob Šmartinski cesti. Gre za projekt zasebne družbe Koss, ki je s skladom leta 2020 sklenila kupoprodajno in menjalno pogodbo za teh 88 stanovanj in pripadajoče parkirne prostore. Po prvotnih načrtih bi sklad ta stanovanja moral prevzeti že pred koncem lanskega leta, toda kot je razvidno iz poročila, je zasebni investitor uporabno dovoljenje pridobil šele decembra lani, nato pa je moral odpraviti še nekatere manjše pomanjkljivosti in izvesti dodatna naročena dela.

Poročilo o uresničevanju stanovanjskega programa v letu 2023 kaže, da je skladu lansko leto uspelo zaključiti 161 stanovanj, in sicer 156 v soseski Rakova jelša II in pet v objektu na Celovški cesti 185. Sodeč po poročilu sklad letos ne bo zaključil nobenega svojega investicijskega projekta, kar pomeni, da bo upravičence do neprofitnih stanovanj lahko vselil le v 88 stanovanj v Zeleni jami in morebitna posamezna stanovanja, ki bodo izpraznjena preko leta.

Na seji o redni delovni uspešnosti direktorja Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada je ljubljanskemu mestnemu svetu v potrditev predlagal sklep o dodelitvi nagrade za redno delovno uspešnost direktorju sklada Sašu Rinku. Gre za redno delovno uspešnost v letu 2023. Če se bodo mestni svetniki strinjali, bo Rink dobil nagrado v višini 2122 evrov bruto.