Da se zna zgoditi kaj podobnega, se je napovedovalo že nekaj časa, navsezadnje so pri znamki, ki je danes pod okriljem kitajskega Geelyja, konec proizvodnje dizlov napovedali že leta 2017 pod vodstvom nekdanjega predsednika uprave Hakana Samuelssona, svoje pa so povedali tudi evropski kupci. Lani se je tako prvič zgodilo, da je bil delež prodanih novih električnih avtomobilov večji kot delež tistih z vgrajenimi dizelskimi motorji (14,6:13,6 odstotka), delež dizlov pa bo iz leta v leto le še manjši, čeprav velja evropski trg za njihovo zadnje zatočišče. Še leta 2019 so dizli prevladovali.

Zgodba dizelsko gnanih volvov je veljala za uspešnico, saj so jih prodali več kot devet milijonov, pri čemer podatki o prodaji med letoma 1979 in 1991 niso znani, kar pomeni, da je številka še precej višja. Vse skupaj se je začelo z modelom 244 GL D6, ki pa je imel vgrajen še Volkswagnov motor. Svoje so namreč začeli proizvajati šele leta 2001. Švedi ne skrivajo ambicij, da si želijo do leta 2030 postati znamka, ki bo proizvajala izključno električne avtomobile, ko bodo dokončno rekli ne bencinskim motorjem, ki pa so danes na evropskih tleh še vedno priljubljeni, saj predstavljajo tretjino trga.

Za kako velik korak gre, priča tudi, da so bili pri Volvu avti z vgrajenim dizelskim motorjem dolga leta sopomenka zanesljivosti in učinkovitosti, prav zavoljo dobrih prodajnih številk pa je znamka postala to, kar je danes – premijska. Še pred petimi leti si tako v Evropi avta brez dizla ne bi mogli predstavljati, a je danes to postavljeno na glavo, saj skorajda ni več znamke, ki ne bi stavila na električne avtomobile in hibride, dizli pa izginjajo iz ponudbe.

Dejstvo je, da pri Volvu že nekaj let favorizirajo elektrificirane avtomobile, prodajo izključno električno gnanih vozil pa so lani povečali za 70 odstotkov. »Električni avti so naša prihodnost,« je med drugim dejal prvi mož znamke Jim Rowan in dodal, da so premijski električni avtomobili natanko to, kar kupci od njih pričakujejo. Ali je to res, bo pokazala prihodnost, visokoleteče napovedi glede prodaje električnih vozil se pri marsikateri znamki še niso uresničile, pa čeprav so bile na večini trgov na voljo spodbude, ki naj bi prispevale k večjim prodajnim številkam. Ker so spodbude vse manjše ali celo izginjajo, je vprašanje, kako se bodo evropski kupci odzvali. Toliko bolj, ker so cene električnih avtomobilov še vedno previsoke.