Alfieri Maserati je svoje prvo podjetje ustanovil 1. decembra 1914. Imenovalo se je Società Anonima Officine Alfieri Maserati. K sodelovanju je povabil svoje brate. Carlo, Bindo, Alfieri, Ettore in Ernesto so pred ustanovitvijo podjetja izkušnje nabirali pri drugih proizvajalcih avtomobilov. Alfieri in Bindo sta delala za znamko luksuznih avtomobilov Isotta Fraschini, kjer je kasneje delal tudi Ettore. Najstarejši brat Carlo pa pri Bianchiju, kjer se mu je kasneje pridružil Alfieri. Edini, ki se ni navdušil nad delom v delavnici, je bil Mario, ki je postal slikar in je ustvaril slavni logotip podjetja.

Podjetje je tudi zaradi prve svetovne vojne proizvodnjo avtomobilov zagnalo šele leta 1926, ko so pri Diattu ukinili dirkalni program ter svojemu glavnemu dirkaču in mehaniku Alfieriju Maseratiju prepustili deset delno opremljenih šasij. Bratje so jih predelali v dirkalnik tipo 26, s katerim je Alfieri na vzdržljivostni dirki Targa Florio na Siciliji osvojil deveto mesto, na dirki za veliko nagrado Tripolisa v Libiji leta 1927 pa tudi prvo zmago za Maserati. Med letoma 1926 in 1949 so maseratiji nastopili na kar 356 dirkah za veliko nagrado in osvojili 46 zmag, kar jih uvršča na četrto mesto večne lestvice. Vendar pot ni bila rožnata.

Za slovo izdelali avto v spomin Alfieriju

Alfieri je leta 1927 že v prvem krogu dirke Coppa Messina izgubil nadzor nad tipom 26 in se prevrnil. Izgubil je eno od ledvic. Pet let kasneje je umrl zaradi zapletov med operacijo druge ledvice. Vodenje podjetja so prevzeli ostali bratje, a so vztrajali le do leta 1937. Podjetja niso bili sposobni finančno vzdrževati. Novi lastnik je postal modenski industrialec Adolfo Orsi, ki je podjetje preselil v svoje domače mesto, bratje Maserati pa so naslednjih deset let sodelovali v vlogi tehničnih svetovalcev. V tem obdobju je podjetje izdelalo uspešni dirkalnik 8CTF, ki je še danes edini italijanski dirkalnik z dvema zaporednima zmagama na sloviti dirki Indy 500 (1939 in 1940).

Uspehe je prekinil vstop Italije v drugo svetovno vojno 10. junija 1940, po koncu vojne pa se je bratom že iztekala pogodba z Orsijem. Leta 1947 so ustanovili novo tovarno dirkalnikov OSCA, ki je živela do leta 1967. Orsi je medtem začel počasno transformacijo Maseratija. Športni uspehi so se nadaljevali. Od leta 1951 do 1957 je podjetje nastopalo kot konstruktor v formuli 1 in slavilo na devetih prvenstvenih dirkah. Voznik Juan Manuel Fangio je z Maseratijevimi dirkalniki osvojil dva skupna naslova (1954 in 1957). Še bolj pomemben je bil premik v smer proizvodnje cestnih avtomobilov. Že leta 1947 so proizvedli prvi Maseratijev cestni avtomobil A6. To je zadnji Maseratijev avto, pri katerem so sodelovali bratje. Poimenovan je po Alfieriju, karoserijo pa je oblikovalo podjetje Pininfarina. Avto je Maserati s posodobitvami izdeloval do leta 1956. Baklo je prevzel 3500 GT, ki je nastal pod taktirko Giulija Alfierija. Močnejšo različico 5000 GT je podjetje izdelalo za zadnjega iranskega šaha Mohameda Rezo Pahlavija. Pod Orsijevim vodstvom je leta 1966 nastal tudi sloviti ghibli, ki ga je dizajniral Giorgetto Giugiaro.

Francozi skoraj likvidirali podjetje

Kljub športnim in prodajnim uspehom je Orsi zaradi osebnih finančnih težav leta 1968 podjetje prodal Citroënu. Partnerstvo je sprva obetalo. Leta 1971 je nastal model bora, a se je sodelovanje kmalu izjalovilo. Tudi zaradi naftne krize leta 1973, ko je Maserati zaradi vezanosti na italijanski trg ostal praktično brez kupcev. Francozi so znamko leta 1975 hoteli celo likvidirati. Preživela je po zaslugi intervencije italijanske vlade. Devet let je podjetje živelo pod argentinskim dirkačem Alejandrom de Tomasom, zatem devet let pod Chryslerjem, od leta 1993 pa se je lastništvo pretakalo znotraj Fiatove strukture. Nekaj časa je bil Maserati celo del svojega zgodovinskega tekmeca Ferrarija. Od leta 2021 je del Stellantisa in tako zopet pod skupno streho s Citroënom.

Znamka je od Orsijeve prodaje izgubila veliko nekdanjega ugleda, a se je v zadnjih dvajsetih letih njena prepoznavnost začela znova prebujati. Pomagala je tudi Taylor Swift, ki pesem Red iz leta 2012 začne: »Ljubezen do njega je bila kot vožnja z novim maseratijem po slepi ulici; hitrejša od vetra, strastna kot greh in z nenadnim koncem.« Kljub večji prepoznavnosti poslovanje podjetja iz leta v leto močno niha. Poleg luksuznih športnih avtomobilov so se lotili tudi športnih terencev z modeloma grecale in levante. Od leta 2022 nastopajo v formuli E, leta 2025 pa nameravajo na trg poslati električne različice svojih avtomobilov. Od leta 2028 bodo samo še električno gnani. »Navdušenje nad mehaniko in hitrostjo je bilo temelj ustanovitve podjetja. Isti zanos teče po naših žilah danes. Inspiracija je iskanje nečesa več,« o sebi medtem pravijo pri Maseratiju.

*** 1914. leta je Alfieri Maserati ustanovil svoje prvo podjetje, ki pa je proizvodnjo avtomobilov zagnalo šele 12 let kasneje.