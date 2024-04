Prado in Gajser sta bila razred zase v prvi polovici današnje preizkušnje. Na zahtevnem mivkastem terenu in ob visokih temperaturah sta prevladovala že v kvalifikacijah, ki jih je Prado končal pred Gajserjem. Podobno je bilo danes v prvi vožnji, saj sta se oba že po nekaj zavojih znašla na prvih mestih, potem pa prednost pred tekmeci le še povečevala. Nihče ni imel možnosti, da bi se prebil višje kot do tretjega mesta, po drugi strani pa je bil Gajser sicer relativno blizu Špancu, a tudi on brez pravih možnosti za napad na zmago v vožnji.

Prado je tako še za tri točke povečal naskok v SP, kjer ima zdaj 149 točk, Gajser je po polovici Sardinije pri 135. Na tretjem mestu prve vožnje je končal Nizozemec Jeffrey Herlings, ki pa je zaostal že 34 sekund za Gajserjem in 39 za Pradom. Drugi Slovenec v MXGP Pancar, novinec v tem razredu, je tokrat prvič v sezoni ostal brez točk. Po prvih dirkah v Argentini in Španiji jih je zbral 21, danes pa po 22. startnem izhodišču ni bil blizu prvi dvajseterici. Sprva je vozil na 27. in 26. mestu, proti koncu pridobil tri mesta, vendar višje kot do 23. ni mogel.

Druga vožnja dirke za VN Sardinije v Rioli Sardu bo za razred MXGP na sporedu ob 17.10.