»98. divizija izraelskih obrambnih sil, ki je zaključila svojo misijo v Han Junisu, se umika iz Gaze in se bo začela pripravljati na prihodnje operacije,« so danes sporočile izraelske obrambne sile. Izraelska vojska je potrdila, da so se z juga Gaze tako umaknile vse čete izraelske vojske. Dodali so, da je v Gazi še vedno veliko izraelskih enot, ki »zagotavljajo svobodno delovanje izraelske vojske in izvajajo varnostne operacije«.

Po navedbah nemške tiskovne afencije dpa ni jasno, kaj izraelski umik iz juga Gaze pomeni za nadaljevanje izraelske strategije obstreljevanja Gaze, niti ni jasno, kako bo umik vplival na morebitno izraelsko ofenzivo na mesto Rafa, kamor se je zateklo okoli milijon in pol notranje razseljenih Palestincev. Palestinsko ministrstvo z zdravje na območju Gaze je sporočilo, da je število smrtnih žrtev izraelskega obstreljevanja Gaze naraslo na 33,175, potem ko je bilo v zadnjem dnevu ubitih 38 ljudi. Danes sicer mineva pol leta od vdora palestinskega odporniškega gibanja Hamas v Izrael, ki je sprožil silovite izraelske napade na Gazo.