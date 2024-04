Do trčenja je prišlo na sredini igrišča, do konca tekme pa je ostalo 13:49 minute. Fleury je po trčenju vstal in oddrsal z ledu do slačilnice Lightning, medtem ko je Kozari nepremično obležal. Petdesetletnega uradnika, člana združenja sodnikov lige NHL od leta 2003, so prepeljali v bolnišnico UPMC Mercy, so zapisali v izjavi na spletni strani lige NHL. Kozari je bil »pri zavesti in buden«. Za zdaj ne kaže, da bi se huje poškodoval.

»Ujel sem s kotičkom očesa. Tampin branilec je prihajal s klopi, mislim, da sta oba gledala v plošček, tako kot jaz, zato sem ga ujel s kotičkom očesa,« je dejal trener Pittsburgha Mike Sullivan. »Toda nato sta v sekundi trčila, mislim, da sta zadela s čeladama, tako da je bilo res strašljivo. Mislim, da Steve ni mogel preprečiti padca. Vsekakor upamo, da bo vse v redu.«

Trener Tampe Jon Cooper se je strinjal. »To je bilo težko gledati,« je dejal. »Fleury je odšel v slačilnico. Seveda je bil malce pretresen. To je bila res čudna nesreča. Ampak upajmo, da bosta oba v redu.«