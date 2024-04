Gospodarsko razstavišče v Ljubljani od petka gosti festival Game Gang Show 2024. Gre za festival, ki je namenjen računalniškim igram in kulturi, ki se je razvila okoli te čedalje bolj razširjene prostočasne aktivnosti. »V Sloveniji je e-šport na ravni hokeja. Imamo tri profesionalne klube. To so Diamond, Spike in Cybewolf. E-šport je tekmovalno igranje videoiger. Gre za miselni šport, ki pa ima tudi pomemben element estetike. Tako kot recimo umetnostno drsanje ali pa smučarski skoki. Je pa pomembna tudi psihofizična kondicija, zato večina e-športnih ekip deluje po istem principu kot v drugih športih. Imajo trenerja za gibanje, psihologe in nutricioniste,« je za Dnevnik pojasnil Gašper Bakač, predsednik E-športne zveze Slovenije (EŠZS).

Računalniške igre že dolgo niso več samo prostočasna aktivnost, ampak resen šport, tudi z ogromnimi finančnimi vložki in nagradami. Osrednji del festivala je državno prvenstvo v različnih računalniških igrah pod okriljek EŠZS. Tekmovalci so se tako med drugim pomerili v strelskih igrah Valorant, Counter-Strike 2 in nogometni igri EA Sports FC 24, v časih znani pod imenom Fifa.

Dogodek je sicer izredno dobro obiskan, do včeraj se ga je namreč udeležilo več kot 3.000 ljudi. Organizirata ga družba Big Bang in Sport Media Focus, trajal pa bo do danes zvečer z državnim prvenstvom v fantazijski igri League of Legends in košarkarski simulaciji NBA 2K24.

Prvi dan je v igri Valoran slavil profesionalni ljubljanski e-športni klub Diamant Esports, ki bo Slovenijo zastopal na evropskem prvenstvu. Če bodo tudi tam uspešni, pa jim bo to odprlo vrata na na svetovno prvenstvu v Savdski Arabiji. Isto velja za amatersko ekipo Sto tatov, ki je v soboto slavila v igri Valorant.

Poleg prvenstev je festival spremljal bogat spremljevalni program. Od predavanj o zgodovini videoiger in različnih stojnic z računalniško opremo do družabnih iger. Na glavnem odru se je zvrstilo tudi tekmovanje v tako imenovanjem cosplayju, ko se tekmovalci oblečejo v najljubši fantazijski lik iz računalniške igre ali kakšnega drugega fantazijskega sveta. Slavil je tekmovalec oblečen v Sarumana iz Gospodarja prstanov, ki je na ta račun prejel denarno nagrado v višini 500 evrov.