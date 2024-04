250 kilogramov težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne so našli delavci med opravljanjem gradbenih del ob industrijskem objektu na ulici Ledina v industrijskem predelu Tezna.

Oblasti so iz previdnosti odredile evakuacijo območja do 400 metrov od najdišča bombe, v pasu od 400 do 600 metrov pa ni bilo dovoljeno zadrževanje na prostem, ceste so bile zaprte.

Začetek in konec postopka deaktivacije bombe je naznanila sirena. Sirena za preklic je bila tudi znak, da je bila akcija uspešna in da ni več omejitev gibanja na območju.

V današnji akciji je sodelovalo več kot 150 oseb. Ob pripadnikih državne enote NUS so to med drugim še gasilci, pripadniki civilne zaščite, policisti, redarji in delavci javnih podjetij.

Maribor je bil v drugi svetovni vojni med najbolj bombardiranimi mesti na območju nekdanje Jugoslavije. Na območju mariborske občine je bilo med januarjem 1944 in aprilom 1945 izvedenih 29 bombnih napadov in odvrženih skoraj 16.000 kosov bomb, zato je možnost najdbe neeksplodiranih bomb iz tega obdobja razmeroma velika.