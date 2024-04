Denver ima na vrhu zahoda eno zmago več od Minnesote Timberwolves (53-24). Sledijo Oklahoma City Thunder (52-25), Los Angeles Clippers (49-28) in Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića (47-30). Dallas bo danes ob 21.30 po slovenskem času gostil Houston Rockets. Srbski as Nikola Jokić je sinoči za Denver vpisal 25. trojni dvojček sezone, čeprav v zadnji četrtini ni več igral. Zabeležil je 19 točk, 14 skokov in 11 podaj. Kentavious Caldwell-Pope je sicer dosegel 24 točk, Michael Porter ml. pa 19. Pri Denverju se je v postavo vrnil Jamal Murray, ki je izpustil sedem tekem zaradi poškodbe kolena in dosegel 16 točk ob šestih podajah. Za Atlanto je 19 točk in 12 skokov vpisal Clint Capela, po 18 sta jih dodala De'Andre Hunter in Bogdan Bogdanović.

Joel Embiid je s 30 točkami vodil 76ers do četrte zaporedne zmage. Philadelphia (43-35) na vzhodu trenutno zaseda osmo mesto. Embiid je ob tem pobral še 12 skokov in dodal dva bloka. Kelly Oubre ml. je prispeval 17 točk pri Phildalephii, medtem ko je pri Memhpisu Scotyy Pippen ml. dosegel 24 točk.

V vzhodni konferenci so si prvo mesto po rednem delu že zagotovili Boston Celtics (61-16), pred Milwaukee Bucks (47-30) in Cleveland Cavaliers (46-32). Četrtič zapovrstjo pa so slavili tudi Los Angeles Lakers (45-33) in devetič na zadnjih desetih tekmah. Osma zasedba zahoda je v mestu angelov premagala prav tretjeuvrščeni Cleveland iz vzhoda s 116:97. Ta je sicer izgubil drugič zaporedoma.

D'Angelo Russell je bil z 28 točkami najučinkovitejši pri jezernikih. LeBron James je vpisal dvojni dvojček s 24 točkami in 12 podajami, Anthony Davis pa z 22 točkami in 13 skoki, izkazal pa se je še s šestimi bloki. Pri Clevelandu je 26 točk dosegel Darius Garland, Caris LeVert pa 21.

Na edini preostali tekmi večera so Brooklyn Nets (31-47) doma s 113:103 premagali najslabšo ekipo lige Detroit Pistons (13-65) na krilih 32 točk Cama Thomasa in 24 Dennis Schröderja. Pri Detroitu je bil z 20 točkami najboljši Chimezie Metu.