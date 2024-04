»Prevoz 33 ton pomoči se je izvedel z letalom C-17 v okviru razpoložljivih ur naleta slovenske vojske v okviru zmogljivosti strateškega zračnega transporta,« je še zapisalo ministrstvo. Nalaganje pomoči na letalo si je ogledal tudi državni sekretar na obrambnem ministrstvu Damir Črnčec. Poleg zahvale vsem donatorjem, je tudi poudaril, da se v Sloveniji zelo dobro zavedamo pomena nudenja humanitarne pomoči ljudem v stiski tako doma kot v tujini.

Slovenija je sicer pred tem Palestincem v Gazi februarja namenila 10.560 kompletov suhih dnevnih obrokov, 2500 odej in 1000 ležalnih podlog. Paket je vseboval tudi pošiljko palete mleka v prahu, ki jo je zagotovila Slovenska Karitas, ter pošiljko palete otroških plenic in palete otroške hrane, ki jo je priskrbel Rdeči križ Slovenije. Pomoč so takrat z letalom C-17 pripeljali v Jordanijo.