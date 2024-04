»Te izmenjave bodo olajšale razpravo o makroekonomskih neravnovesjih, vključno z njihovo povezavo s presežnimi zmogljivostmi, in to priložnost nameravam izkoristiti za zagovarjanje enakih konkurenčnih pogojev za ameriške delavce in podjetja,« je po današnjem srečanju s podpredsednikom vlade v Guangzhou dejala Yellen.

Kot je ministrica opozorila že prejšnji teden, je podpora Kitajske proizvodnji jekla in aluminija v preteklosti privedla do »znatno prevelikih naložb in presežnih zmogljivosti«, zaradi katerih so kitajska podjetja svoje izdelke v tujino izvažala po nizkih cenah. Dodala je, da ZDA zdaj presežne zmogljivosti opažajo tudi v novih panogah, kot so sončna energija, električna vozila in proizvodnja baterij. Po mnenju ZDA pa bi presežne zmogljivosti Kitajske lahko ogrozile gospodarstva po vsem svetu.

To je bila tudi osrednja tema današnjih pogovorov med Hejem in Yellen, v katerih je bil po mnenju slednje dosežen določen napredek. »Mislim, da se Kitajci zavedajo, kako zaskrbljeni smo glede posledic njihove industrijske strategije na ZDA in možnosti, da bodo naše trge preplavili z izvozom, ki bo ameriškim podjetjem oteževal konkurenčnost,« je dejala in poudarila, da podobne skrbi pestijo tudi številne druge države.

Ministrica je v pogovorih prav tako posvarila Kitajsko pred posledicami, če bodo njena podjetja med vojno v Ukrajini zagotavljala podporo Rusiji, zlasti njeni obrambni industriji. Kot je še dodalo ameriško finančno ministrstvo, sta se obe strani »zavezali, da bosta sodelovali pri skupnih izzivih, vključno s financiranjem boja proti podnebnim spremembam in vprašanji dolga v gospodarstvih z nizkimi dohodki in gospodarstvih v vzponu«.

Yellen bo sedaj odpotovala v Peking, kjer se bo ravno tako sestala z visokimi kitajskimi uradniki. To je sicer njeno drugo potovanje na Kitajsko v manj kot enem letu in sledi telefonskemu pogovoru, ki sta ga ta teden predvsem o ameriških trgovinskih omejitvah opravila predsednika držav Joe Biden in Xi Jinping.