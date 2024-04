Gibanje Svoboda in NSi predstavila listo kandidatov za evropske volitve

Gibanje Svoboda je na festivalu stranke predstavilo kandidate za evropske volitve. Med njimi so direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, ki naj bi se mu obetalo tudi prvo mesto na listi, evropska poslanka Irena Joveva, obrambni minister Marjan Šarec in državni sekretar v kabinetu premierja Vojko Volk. Člani NSi so na programski konferenci stranke brez glasu proti potrdili evropski program NSi. Kandidati stranke na listi za evropske volitve so se zavzeli za socialno tržno Evropo, ki bo gradila stanovanja za mlade in domove za starejše. Načrte o zelenem prehodu so kritizirali kot pretirano smele, zato so pozvali k njihovi reviziji.