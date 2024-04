Na današnjem dogodku stranke ob Zbiljskem jezeru, ki se ga udeležuje nekaj več kot 1000 članov in simpatizerjev največje vladne stranke Gibanje Svoboda, so se predstavili kandidati, na katere bo stranka premierja Roberta Goloba stavila na junijskih volitvah poslancev v Evropski parlament.

Vrstnega reda kandidatov na listi v Svobodi še niso razkrili. Kandidatno listo morajo potrditi še organi stranke. Po naših informacijah naj bi bilo neuradno zaporedje kandidatov na listi znano v kratkem, zgornja polovica je bolj ali manj določena. Odprto ostaja, kako se bodo kandidati zvrstili v spodnjem delu liste. Nosilec naj bi bil sicer Aleksander Merlo, poleg njega je v zgornjem delu liste tudi aktualna evropska poslanka Irena Joveva.

Jasno pa je, da bo bodo mesta na njej zasedli kandidati, ki so se v zadnjih tednih že omenjali v javnosti. Na listi bodo ob že omenjenima direktorju postojnske porodnišnice Merlu in evropski poslanki Jovevi še poslanci Svobode Janja Sluga, Tamara Vonta in Uroš Brežan, predsednik strankinega podmladka Matej Grah, minister za obrambo Šarec ter državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk in Maša Kociper.

Golob: Kandidat Svobode za evropskega komisarja Tomaž Vesel

Predsednik največje vladne stranke je dejal, da je bil Vesel v »temnih časih« pripravljen izpostaviti »svojo glavo«. Svobodo lahko promoviramo vedno, ne samo takrat, ko je lepo in ko zmagujemo, je dodal. Vesel je po njegovih besedah tudi dokaz, da ni nič nemogoče.

Vesel se je zahvalil za priložnost biti kandidat za evropskega komisarja. Po njegovi oceni gre za pomembno funkcijo, na kateri bi sam izkoristil vse, kar je počel celo življenje. Poudaril je, da verjame v vrednote, ki jih je treba promovirati v Evropi. Če bo postal evropski komisar, ne bo delal le za svojo osebno korist, je napovedal. »Mogoče kdo misli, da so to seveda samo privilegiji, ampak je tudi veliko odrekanja in sem pravzaprav zrel za to, da dam vse, kar znam, v dobro Slovenije in državljanov Evropske unije,« je poudaril.

Golob se je sicer v svojem nagovoru med drugim spomnil začetkov Gibanja Svoboda, ki da so bili težki, in na zmago stranke na volitvah v DZ. »Včasih, ko poslušam medije, uspejo še mene prepričati, da v resnici nismo kaj dosti naredili v teh dveh letih. In potem si vzamem v roke zvezek in si pogledam, kaj je bilo zastavljeno in kaj je bilo narejeno,« je dejal in dodal, da je neizmerno ponosen na to, kar je Gibanju Svoboda uspelo v dveh letih, pa tudi na ministre, poslance, člane lokalnih odborov in podpornike stranke.

Člani in simpatizerji Gibanja Svoboda so se danes zbrali na prvem festivalu Svobode ob Zbiljskem jezeru. V največji vladni stranki želijo sicer na festivalu, za katerega se nadejajo, da bo postal vsakoletni tradicionalni dogodek stranke, na »sproščen, zabaven, duhovit in družaben način« predstaviti dosedanje delo stranke in njene cilje v prihodnosti, je pred današnjim dogodkom za STA povedal poslovni direktor stranke Peter Majerle.

NSi predstavila program za evropske volitve, zavzema se za socialno tržno Evropo

Na razpravi o močnem gospodarstvu za močno Evropo je vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj ocenil, da je treba srednjemu sloju, predvsem samostojnim podjetnikom in manjšim podjetjem, pustiti, da čim bolj svobodno ustvarjajo in udejanjajo svoje poslovne ideje. Po drugi strani pa je treba na socialno tržen način postaviti jasna pravila velikim igralcem, a na način, da bo EU še vedno privlačna za investitorje.

Ob tem je menil, da je srednji sloj v severni in zahodni EU dosegel takšno stopnjo blaginje, da je začelo število rojstev upadati. Mnoge njegove pripadnice se odločajo med kariero in družino, zato naj bi veljalo moške in ženske spodbujati, da v »polnosti zaživijo obe krili življenja«.

Po navedbah občinske svetnice Ravne na Koroškem Mojce Erjavec želijo v EU okrepiti skrb za duševno zdravje in se boriti proti korupciji pri nabavah v zdravstvu s skupnimi nabavami na evropski ravni. Zavzela se je tudi za višje pokojnine, stanovanja za mlade in domove za starejše, ki bi jih lahko gradili s pomočjo evropskih projektov.

Ključna prednost EU je po besedah župana Svete Trojice v Slovenskih Goricah Davida Klobase njen visoko kakovosten kader, ki pa bi predvsem na področju delovnih migracij potreboval skupno davčno politiko.

Na panelu o pametnem zelenem prehodu so sodelujoči kritizirali po njihovi oceni pretirano smele načrte v prizadevanjih za razogljičenje Evrope. EU po besedah nekdanjega infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca proizvede le sedem odstotkov svetovnih ogljičnih izpustov, zato se je zavzel za revizijo zelenega prehoda na način, da znova odpre vrata nuklearni energiji, saj da je ta čista in brezogljična.

Poslanka Vida Čadonič Špelič je poudarila pomen odgovornosti do kmeta, ki mora biti primerno plačan za svoje delo. Bruseljske subvencije je po njenih besedah treba deliti tistim, ki kmetujejo trajnostno. Ljudmila Novak pa je med drugim pozvala k ukrepom za zmanjšanje odpadkov in zmanjšanje porabe energije.

Predsednica podmladka NSi Katja Berk Bevc se je medtem na panelu o varni in močni Evropi vprašala, ali bi bilo tri mesece za usposabljanje nabornika Slovenske vojske res dovolj, da bo primerljiv s profesionalnim vojakom. Tudi zaradi tega nasprotuje pozivom k izstopu iz zveze Nato.