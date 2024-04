Kot so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v Skupni občinski upravi Maribor, bodo strokovnjaki ob najdišču bombe izkopali štiri metre globoko jamo in jo obdali z balami sena. »Ta varnostni ukrep je potreben, če bi se v nedeljo izkazalo, da je treba bombo onesposobiti z detonacijo. S takšno zaščito se namreč precej omeji in ublaži učinek udarnega vala,« so navedli.

Za organizacijo in deaktivacijo, predvsem pa nedeljsko evakuacijo, so po njihovih navedbah zadolžene različne službe. Sodelovalo bo prek 150 oseb.

Začetek ob 8.00

Evakuacija se bo začela ob 8. uri. »Tako velja, da osebe, ki se nahajajo v radiu 400 metrov od najdišča, na ta dan zapustijo svoje domove, enako velja za vse pravne subjekte v tem krogu. Tisti, ki nimajo začasne nastanitve, lahko v času deaktivacije ostanejo v prostorih Mestne četrti Tezno na Panonski 12 v Mariboru,« so spomnili.

Za tiste, ki živijo v radiu od 400 do 600 metrov od najdišča, pa je v času trajanja odstranitve bombe, po sprožitvi signala za nevarnost do preklica, prepovedano zadrževanje na prostem, so ponovili. Pomembno je, da v tem času zaprejo okna, rolete in polkne, motorna in druga vozila pa do nedelje do 8. ure umaknejo v garaže oziroma odstranijo z območja zaklanjanja.

Začetek in konec neposredne nevarnosti bo naznanila sirena z znakom za opozorilo na neposredno nevarnost in za preklic.

O vseh postopkih so bili prebivalci obveščeni s posebnimi obvestili, opravljeni pa so bili tudi popisi vseh objektov v radiu 400 metrov od najdišča, so še navedli na mariborski občini.