V ruskem napadu na Harkov najmanj šest smrtnih žrtev

V ruskem napadu na Harkov, drugo največje mesto v Ukrajini, je bilo ponoči ubitih najmanj šest ljudi, še vsaj deset je ranjenih, so davi sporočili župan mesta in reševalne službe. Tarča napada z iranskimi droni tipa šahed naj bi bilo več poslopij, vključno s stanovanjskimi bloki in bencinsko postajo.