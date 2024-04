Kot smo pisali, je predsednik vlade in predsednik Gibanja Svoboda ocenjeval, da je kandidaturo za evropskega komisarja smiselno povezati s kandidatovim angažmajem na evropskih volitvah. Zato bi naj želel kot nosilca liste predstaviti nekoga, ki bi ga zanimalo tudi mesto komisarja. Takšno ponudbo je prejela Marta Kos, a jo je zavrnila.

Kot kaže, se scenarij, po katerem bi nosilec liste postal kandidat za evropskega komisarja, ne bo uresničil. Po poročanju portala 24ur.com namreč Tomaž Vesel ne bo kandidiral ne evropskih volitvah, pač pa ga bo stranka predstavila kot kandidata za evropskega komisarja.

Še tri prosta mesa

Spomnimo, da so prejšnji teden v Svobodi po svetu stranke uradno potrdili le, da sta med izbrano sedmerico aktualna evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj, ki sta bila leta 2019 izvoljena na listi LMŠ. Grošelj je medtem od kandidature že odstopil. Poleg Joveve so neuradno na listi še predsednik podmladka Matej Grah in državna sekretarka za odnose z DZ v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper, pa tudi nekateri poslanci stranke. Omenja se Tamaro Vonta in Uroša Brežana. Stranki bo na pomoč priskočil tudi nekdanji poslanec LDS in dolgoletni direktor porodnišnice Postojna Aleksander Merlo.

Doslej potrjene kandidate bodo predstavili na sobotnem festivalu Gibanja Svoboda v Zbiljah. Časa za predstavitev končne liste kandidatov je še do 10. maja.

