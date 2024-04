Ko lopov kliče policijo

V četrtek sredi dne je iz trgovine v središču Ljubljane ukradel za približno 150 evrov robe, a je bil pri begu preprečen s strani lastnika, ob sopomoči njegovih sosedov. In kaj je domneven storilec storil potem? Poklical je policijo. Logično. On. Češ da je fizično napaden, v nadaljevanju pa naj bi navrgel še, da je avtist in verjetno še kaj. Kako so policisti rešili zadevo, ni znano, mladčeva poteza pa se vsekakor zdi perfidno spretna v smislu izigravanja pravil. Lahko da je kdaj igral nogomet, bi se dalo pomisliti. Njegov odziv je namreč primerljiv z neredkimi prizori, ko nogometaš izvede grob prekršek, nakar se poskuša kazni izogniti s tem, da se začne valjati po travi, češ da se je med akcijo najbolj poškodoval on. Praviloma to pri nogometnih sodnikih ne vžge, vprašanje pa je, kako se bo razpletlo v omenjenem civilnem primeru.