Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo jutri ob 18. uri na Kodeljevem igrala še svojo zadnjo tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. V skupini 4 se bodo pomerile z Italijo, na evropsko prvenstvo pa jih pelje že poraz z manj kot 13 goli razlike. V četrtek so slovenske rokometašice v pomlajeni zasedbi, povprečna starost je bila nekaj več kot 19 let, s 34:16 premagala Latvijo. Z zmago, tretjo v kvalifikacijah, so si praktično že zagotovile nastop na evropskem prvenstvu, ki bo konec novembra in v začetku decembra v Avstriji, Švici in na Madžarskem, kajti Francija je bila v gosteh s 36:13 boljša od Italije. Slovenke so tako pred zadnjim krogom pri šestih točkah, Italijanke pa imajo dve manj.

Ker so v prvi medsebojni tekmi sredi oktobra lani v Chiettiju z 31:18 slavile zmago slovenske rokometašice, je kaj malo verjetno, da bi Italijanke na Kodeljevem lahko zmagale z višjo razliko. Ob tem velja omeniti, da na EP potujeta po dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe, tako da lahko že zdaj rečemo, da bodo izbranke selektorja Dragana Adžića zagotovo spet igrale med najboljšimi evropskimi ekipami.

»Vesel sem, da so vse naše mlade igralke izkoristile priložnost in pokazale rokometni potencial, ki ga premore Slovenija za naslednje olimpijske cikle. S tekmo v Latviji so naši najmočnejši postavi omogočile boljšo pripravo na olimpijske kvalifikacije v Ulmu. V domovino se je naša mlada zasedba vrnila z veliko izkušnjo na članski ravni, še posebno tri najmlajše igralke, rojene leta 2007,« je o tekmi v Latviji dejal Dragan Adžić, ki bo proti Italiji igral z vsemi najboljšimi. Zanje bo to zadnja preizkušnja pred odhodom na olimpijske kvalifikacije, ki bodo od 11. do 14. aprila v nemškem Neu-Ulmu.

»Čeprav nam misli že uhajajo v Nemčijo, nas pred tem čaka še tekma z Italijo, ki bo zelo dobrodošla. Na njej moramo osvojiti dve točki, ki bosta pomembni tudi za žreb pred evropskim prvenstvom. Veselim se te tekme, saj je to vseeno precej drugače kot sam trening,« je pred obračunom z italijansko reprezentanco dejala Alja Varagić, ki je s preostalimi soigralkami, ki niso potovale v Latvijo, trenirala v Ljubljani.

Po nedeljski tekmi z Italijo bo vsa pozornost usmerjena v olimpijske kvalifikacije. Nikoli do zdaj slovenske rokometašice še niso bile bližje olimpijskemu nastopu, toda Nemčija in Črna gora bosta vse prej kot lahek zalogaj, medtem ko je Paragvaj po kakovosti vendarle daleč zadaj. »O tem, da bi lahko nastopili v Parizu, pred temi leti, ko sem prevzel vodenje reprezentance, niti nismo razmišljali, toda evropsko prvenstvo v Sloveniji je pokazalo, da v njih rasteta motivacija in tekmovalnost. Storili smo dovolj, da se uvrstimo v kvalifikacije, zdaj pa imamo tudi resno ekipo, ki lahko s ponosom zastopa slovenske barve v boju za nastop na olimpijskih igrah,« se je na kratko olimpijskih kvalifikacij dotaknil selektor slovenskih rokometašic.