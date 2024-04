Pet zlomljenih vretenc, dve zlomljeni ključnici, ena zlomljena lopatica, ena zlomljena prsnica, pretres možganov, dva pnevmotoraksa, ena pljučna kontuzija, več zlomljenih reber ter številne odrgnine in podplutbe je skupek poškodb kolesarjev na dirki po Baskiji po hudem padcu na četrtkovi etapi, ki je bil glavna tema kolesarskega dogajanja tudi včeraj. Posledice so hude, a namesto resnih pomislekov o varnosti kolesarjev se vse odvija v smeri, da so jo glede na razmere še dobro odnesli.

Najhuje med vsemi se je poškodoval Jay Vine (UAE Emirates), ki je bil dolgo časa negiben. Zlomil si je eno vratno in dve prsni vretenci, a kot je sporočila njegova ekipa, na srečo ni tveganj za nevrološko prizadetost ali resnih poškodb glave. Huje od prvih poročanj jo je skupil tudi dvakratni zaporedni zmagovalec Toura Jonas Vingegaard, ki so mu včeraj po dodatnih pregledih ob zlomljenih rebrih in ključnici dodali še diagnozo pnevmotoraks in pljučna kontuzija. S težkimi poškodbami so tekmo končali še Steff Cras (TotatEnergies), Sean Quinn (EF Education), Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in Natnael Tesfazion (Lidl-Trek). Srečnež med nesrečneži je bil tokrat slovenski as Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), ki je bil udeležen v padcu, a hujših poškodb ni utrpel in je že v domači oskrbi v Monaku.

Na Touru bodo tekmovali

»Glede na videno, kje so padli kolesarji, se morda resnično lahko govori o dobrem razpletu na dano situacijo, a vse našteto so resne in hude poškodbe. Pnevmotoraks je v določenih primerih, če ni odkrit pravočasno, lahko tudi smrtno nevaren,« nam je na Dnevnikovo povpraševanje zdravstveno stanje kolesarjev opisala ​Lili Gantar Žura, dr. med., spec. spl. in urg. med., ​ki ima kot zdravnica številne izkušnje z nesrečami na športnih tekmovanjih, tudi kolesarskih.

»Za varnost je bilo očitno korektno poskrbljeno. Zdravniška ekipa od organizatorjev na dirki vedno dobi opozorila, kje so nevarne točke. Na kraju padca je bilo na srečo dovolj ekip, da so lahko obvladale vse. Ker je padlo toliko tekmovalcev, so ekipe sprožile protokol množične nesreče in pri tem so se izkazali,« je delo svojih medicinskih kolegov pohvalila direktorica Zdravstvenega doma Kranj in priznala, da je bil to zagotovo velik zalogaj za vse ekipe na terenu, saj bi imel napačen pristop lahko tudi hujše posledice. Ker sta bila med huje poškodovanimi tudi Vingegaard in Evenepoel, ki sodita v veliko četverico favoritov za končno zmago na letošnji dirki po Franciji, ki se bo začela čez slabe tri mesece, nas je zanimala njena ocena o možnosti nastopa vseh poškodovanih. »Kot rečeno, poškodbe so hude in normalnim smrtnikom bi bili takšni napori zagotovo odsvetovani. Športniki pa so drugačni in tudi veliko bolj dovzetni za zdravljenje. To je njihova služba in gredo včasih tudi prek sebe. Za primer lahko ponudim lanski primer Žige Jelarja pred nastopom v Planici. Imel je potrjeno infekcijsko mononukleozo. Vsi zdravniki so odsvetovali njegov nastop, jaz pa mu tega nisem preprečila in mu dejala, da na svojo odgovornost lahko nastopi. Tudi Petra Majdič je na olimpijskih igrah tekla s pnevmotoraksom. Takšna stvar se običajno celi nekaj tednov, prav tako se kosti celijo približno šest tednov, nato je predviden počitek. Težko je kar koli napovedati, a kot poznam športnike, bodo na Touru nastopili,« nam je zaupala Gantar-Žurova, ki se tudi sama veliko ukvarja s športom in je ravno v začetku marca izpolnila življenjski cilj udeležbe na vseh šestih velikih maratonih na svetu, ko je tekla v Tokiu.

Hitro pozabljeni

Množični padec je bil v središču pozornosti včeraj le v dopoldanskem času, veliki osmoljenci pa so bili nekaj minut čez eno popoldne praktično pozabljeni, saj se je dirka po Baskiji nadaljevala s peto etapo. »Vse dodatne preiskave so pokazale, da Primož Roglič ni utrpel hujših poškodb in zlomov. Odrgnine se bodo, upam, hitro zacelile. Imeli smo srečo v nesreči in Rogla je že na poti v domačo oskrbo. Mi imamo na startu še šest vrhunskih kolesarjev in še vedno si želimo vrhunskega izida,« je vso krutost profesionalnega športa v eni izjavi povzel športni direktor Bora-Hansgrohe ​Patxi Vila. Kot da se dan prej ne bi nič zgodilo, je včeraj sledil nov padec. Ključnico si je zlomil Mike Landa (Soudal-Quick Step). Etapa je šla nato vseeno mirno do konca, v sprintu pa je zmagal Francoz Romain Gregorire. Danes bo v okolici Eibarja na sporedu še zaključna in odločilna etapa dirke.

Dirka po Baskiji, 5. etapa (Vitoria-Gasteiz–Morebieta-Etxano, 175,9 km): 1. Gregoire (Fra, Groupama-FDJ) 3,43:28, 2. Aular (Kol, Caja Rural), 3. Schachmann (Nem, Bora-Hansgrohe) oba isti čas. Skupno: 1. Skjelmose (Dan, Lidl-Trek) 12,19:39, 2. Schachmann + 0:02, 3. Ayuso (Špa, UAE Emirates) + 0:04.

