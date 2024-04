Letošnji Teden slovenske drame se počasi preveša proti koncu: 54. festival slovenske dramatike in predstav, ki so v minulem koledarskem letu nastale na podlagi slovenskih dramskih predlog, se bo sklenil v torek, 9. aprila, v Prešernovem gledališču Kranj – z zaključno slovesnostjo in podelitvijo festivalskih nagrad. Med njimi so Šeligova nagrada za najboljšo uprizoritev festivala, obe igralski nagradi in posebna nagrada po izboru žirije, a tudi dve nagradi, namenjeni izvirni domači dramatiki – tradicionalna nagrada Slavka Gruma za najboljše novo dramsko besedilo leta, ki jo podeljujejo že vse od leta 1979, ter nagrada za mladega dramatika oziroma dramatičarko.

Poglobljeno spoznavanje

Kandidati za obe nagradi za dramatiko so znani že več kot mesec dni: mednarodna strokovna žirija, sestavljali so jo dramaturg in teatrolog Rok Andres kot predsednik, dramaturginja Miriam Kičiňová in dramaturg Jakob Ribič, je za Grumovo nagrado nominirala štiri besedila, tri drame pa za nagrado za mlado dramatičarko ali dramatika. Na natečaj za nagrado Slavka Gruma je sicer skupno prispelo 24 dramskih besedil, v ožjem izboru zanjo pa so drame Najboljša evropska predstava, satira, katere avtorja sta umetniški vodja novogoriškega gledališča Marko Bratuš in znani bosanski režiser Haris Pašović, nato dramski kolaž Prva beseda je mamaTjaše Mislej, avtorice, ki je leta 2020 že prejela Grumovo nagrado za družbenokritično komedijo Naše skladišče, družinska saga Budnost zimskega jutra, ki jo podpisuje Daniel Day Škufca, in pa drama Ize StreharNezakonske matere. Med deveterico besedil, prispelih na natečaj za mladega dramatika oziroma dramatičarko, pa so nominirane drama Mimobežnice, ki jo je napisal Jaka Smerkolj Simoneti, igra Čisto pravi deček avtorja Tilna Oblaka in besedilo Brine JenčekGrem greš greva pljusk 2 young 4 4ever ЕЛА НАДВОР ДА СЕ ИЗЛУПАМЕ strah me je prevelikih oči in premajhnih medvedov bližamo se končni postaji prosim izstopite pogoltnila sem te in izpljunila rahlo prežvečenega.

Kakor je že v navadi, so na festivalu pripravili temeljite predstavitve nominiranih besedil na tako imenovanem Dnevu nominirancev; besedilom mladih avtorjev in avtoric so se posvetili že prejšnji teden, v ponedeljek ob 17. uri pa bo v veliki gledališki dvorani AGRFT in v sodelovanju s študenti gledaliških smeri na vrsti še podrobnejše spoznavanje vseh tokratnih Grumovih nominirank. Bralne uprizoritve besedil bodo uvedli krajši dramaturški premisleki, sledil pa bo tudi pogovor z njihovimi avtorji in avtoricami, ki ga bosta vodili Ana Perne in Nejka Jevšek.

V iskanju »novega jezika«

Kot so sicer v spremnem besedilu k nominacijam ugotovili člani žirije, količina besedil, ki prispejo na oba natečaja, postopno upada oziroma vsaj stagnira – kar pa po njihovem mnenju ne pomeni, da slovenska dramatika izginja, temveč da je »v očitnem trenutku sprememb, iskanja novih jezikov ter pogumnejših stališč«. Pri tem je mogoče opaziti naravnanost k bolj odprtim formam, ki omogočajo tudi drugačne gledališke jezike in načine uprizarjanja: ena od značilnosti, ki druži številna prispela besedila, je »izrazita nedramskost, negledališkost«, saj se denimo pogosto bližajo pripovedni prozi in osebnoizpovedni poeziji, vse manj pa je »lastnosti, ki bi jih definirale za dramske«; vedno več je torej tako imenovane nedramske dramatike, za katero se zdi, »kot da se ne piše več za oder«, četudi šibki uprizoritveni potenciali hkrati ponujajo izziv režiserjem ter režiserkam. »Iskali smo predvsem dramatiko, ki je zmožna učinkovito nagovoriti sedanji trenutek.«

»Dramska besedila, ki smo jih prejeli, so angažirana in izkazujejo posebno občutljivost za probleme sodobnega časa,« še poudarja žirija. »Avtorji se med drugim ukvarjajo s stanovanjsko problematiko, porastom mikrofašizmov v družbi, podnebno krizo, brezizhodnostjo liberalnega kapitalizma in krizo političnih institucij, predvsem pa z nasiljem, ki ga razumejo večplastno.« Kot enega izmed trendov člani žirije opažajo tudi »izpisovanje družinske zgodovine, ki se jo pogosto umešča v širši družbeni kontekst, kar omogoča premislek o tem, kako slednji vpliva na medsebojne odnose med ljudmi«, v nekaterih primerih pa se omenjene teme širijo tudi v metafizične svetove in se ob tem naslanjajo na bogato dediščino ljudske mitologije.

*** Opažamo, da osrednja lastnost dramske pisave iz nabora postaja filmska montaža, tudi sicer je logika pripovedi bolj filmska kot gledališka. To pripisujemo sugestivnosti drugih medijev in verjetno tudi vedno krajši kondiciji za pozornost. Žirija za Grumovo nagrado

Tjaša Mislej: Prva beseda je mama Petek popoldne. Ema pospravlja po kuhinji. Luna se igra na tleh. EMA: Luna, zakaj je čigumi zalepljen na mizo?! LUNA: Aja. Spravila sem ga za pol. Daj mi ga. EMA: Nesi v koš. Takoj! In pospravi igrače po tleh. Da ti ne bom še trikrat rekla. Teta Katja pride čez 15 minut. LUNA: Kdo? EMA: Ah, ena sošolka. S fakultete. LUNA: Kaj je to sfakultete? EMA: Nič. Ena šola. LUNA: A se greva enko? EMA: A ne vidiš, da mam delo? Se bova šle pol. LUNA: Vedno to rečeš. EMA: Ne morem zdej. LUNA: Dej no, pliiiz! Mamiii! EMA: Pšššt! Kaj ti je ?! A hočeš Liama zbudit? EMA: Cel dan sem hitela, da sem pravočasno skuhala, da sem šla prej po Luno v vrtec, da sem dala Liama spat, da bo mir med obiskom. Seveda je kuhna vsa razmetana. Umazana posoda, drobtine po tleh, igrače... Pa cel kup cunj na kavču. Kam naj vržem cunje? Ni časa zlagat. Pozvoni. EMA: Pa fak no. Kdo pride deset minut prej na obisk? Pa še rekla sem ji, naj ne zvoni. Če se tamal zbudi...

Daniel Day Škufca: Budnost zimskega jutra ROGATI MOŽ: Kaj se pa ti skrivaš, če te kličem, a? Kaj se to pravi? MRTEV DED: Zgrabil ga je za roko in ga povlekel na sredino sobe. LENKA: Nič nisva naredila narobe. Ponesreči je bilo. PIJANA TETA: Ja, točno tako. Dobro zdrgnita zadaj. MRTEV DED: Nastala je tišina. Lenkino lice je menjalo barve, ampak ni začela jokat. Gledala je ateja naravnost v oči, kot da mu bo vsak trenutek skočila za vrat. PIJANA TETA: To pa me spominja na nekoga. MRTEV DED: Nehaj. Nikoli nisem bil tako hraber. Ne pri teh letih. ROGATI MOŽ: Kaj si rekla? MRTEV DED: Nič nista naredila narobe. To mu je rekla naravnost v obraz. Ata kar ni mogel verjeti. Za trenutek so se mu oči napolnile in če ga ne bi poznal tako dobro, bi si mislil, da bo ta tiran zdaj zdaj planil v jok. ROGATI MOŽ: Zakaj misliš, da vaju je oče pustil pri meni? Sta se kdaj vprašala? Jaz se to ves čas sprašujem. Njega nisem nikoli pazil. Misliš, da te bom šparal, ker si punca? Mimi sem šparal, zdaj pa nič od nje. Ne otrok, ne moža, niti denarja. TETABABI: Samo pije, kadi in piše pesmi. Celo življenje že to poslušam. Slepa veja družine. ROGATI MOŽ: Slepa veja družine. Človek hoče biti prijazen, ampak nič ne zaleže.

Iza Strehar: Nezakonske matere ESTER: Nekako sem noseča. REBEKA: Aha. ESTER: Ne povedat Gaborju. Nisem mu še povedala in ne vem, če mu bom. REBEKA: Razumem. Mojo podporo imaš, kakorkoli se boš odločila. Če se odločiš, da ga obdržiš, ti bom pomagala. Če ne pa je bila tvoja prababica tista, ki si je v sedemdesetih prizadevala, da se je pravica do splava vpisala v ustavo. ESTER: Moja prababica. Borka za splav, ki je postala fanatično verna v devetdesetih, nato pa končala v jebenem zaporu, ker je ubila svojo shizofreno hči! Kako gre to skupaj? REBEKA: Če stvari bereš samo skozi ideologijo, nič ne gre skupaj. Ja, po načelih institucionalne religije bi se morala cvreti v peklu. Po načelih realnega življenja pa so stvari bolj kompleksne. In v resnici ne tako zelo izključujoče, kot bi si nekateri želeli. Ester je tiho. Premišljuje. O čem? Kadar Ester poskuša razmišljati o resnih življenjskih stvareh, njen um pogosto raje pobegne v bolj praktične stvari. Tako so njene misli nehote pobegnile v razmišljanje, da še ni plačala mesečnih položnic. To v resnici ni tako zelo naključno, saj je njena menstruacija tista, ki jo vsak mesec opomni, da je mesec naokoli in da je potrebno plačati položnice, ker pa menstruacije ta mesec ni bilo, so tudi položnice ostale neplačane.