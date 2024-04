Trattoria Da Burde Firence

Ena najzanimivejših in očitno najcenejših gostiln v toskanski prestolnici vas bojda prestavi v druge, stare čase tradicionalne toskanske kulinarike. Ocenjevalci pravijo, da je obiskati Firence in se izogniti gostilni Da Burde na robu samega centra zgodovinskega mesta nesprejemljivo. Hladne mesne predjedi, najraje jim dodajo sire in piščančjo pašteto, so po deset evrov. Degustacija kremne juhe s fižolom in paradižnikom, testenin z mesom in testenin s tartufi stane 15 evrov. Enostavne testenine so manj kot deset evrov. Florentinec je zgolj 50 evrov za kilogram, kosi prestižnega mesa, ki jih pečejo na odprtem ognju, so po 15 evrov, podobno divjačinski paprikaš, telečja rulada, polnjen piščanec in vampi po florentinsko. Sladice, ponosni so na različne mešane sadne zavitke in sadne torte, so po štiri evre in pol. Na vinski karti imajo vina z vsega sveta, največ je seveda izredno cenjenih toskanskih. Je pa treba biti previden: najboljša gostilna v Italiji je odprta samo do petih popoldne, le ob petkih podaljšajo do enajstih zvečer.