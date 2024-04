Regulacija psihoterapije: Kdo nam lahko gleda v glavo

Svet okoli nas že dolgo ni bil tako nestabilen. Živimo iz dneva v dan in na vsakem koraku skušamo najti tisto, kar nas osrečuje in veseli. Vendar pa včasih smisla ne vidimo v ničemer. V takih primerih se marsikateri človek zateče po pomoč. Nekateri se odločijo za obisk pri zdravniku, drugi poiščejo klinično oziroma psihiatrično pomoč, največ ljudi pa se odloči za psihoterapijo. In prav psihoterapija se je v zadnjih letih razširila po vsem svetu in skoraj ni več človeka, ki ne bi psihoterapevta obiskal vsaj enkrat. Ob vse večji potrebi po pomoči se veča tudi število psihoterapevtov. Poklic pa je v Sloveniji nereguliran, zaradi česar so se pred letom dni začeli prvi pogovori o zakonu o psihoterapiji.