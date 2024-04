Mir pod belo zastavo

Mir je v miru malo vreden. Takrat je samoumeven in vsak strošek zanj je videti kot neracionalna poraba denarja, ki bi ga bilo koristneje uporabiti za konkretne dobrobiti ljudi: zdravstvo, socialo, kulturo. Občutek se postavi na glavo, ko nam nekdo ali nekaj naš osebni ali družbeni mir skali, ogroža ali vzame. Takrat postane nekaj dragocenega. Njegova cena se ne meri zgolj v denarju, temveč v življenjih, ogroženih, poškodovanih ali izgubljenih za njegovo varovanje in obrambo. Kot dragocenost mir nikoli ni darilo, temveč vedno nekaj, kar moramo varovati, pridobiti ali si celo priboriti. Če mu ne znamo ali nočemo določiti cene v miru, se pojavi težava, ko smo prisiljeni to storiti, ko je ogrožen ali smo v vojni. Nevtralnost ni njegovo zagotovilo, tako nas uči zgodovina.