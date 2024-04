Nerazumljeni

V današnjem času je res težko biti beli heteroseksualni moški. Če imate v življenju smolo in ste slučajno tudi sami beli heteroseksualni moški, kot sem jaz, potem najbrž veste, o čem govorim. Če pa ste imeli več sreče in ste se rodili kot nebeli neheteroseksualni ali vsaj nemoški, vam bom sicer poskusil pojasniti, v čem je problem, a iskreno dvomim, da me boste brez neposredne življenjske izkušnje lahko razumeli. V družbi namreč prevladuje vtis, da pada predvsem po pripadnikih skupnosti​ LGBTQ+, po nebelih migrantih in ženskah, a še zdaleč ni tako. Nihče ni takšna žrtev predsodkov, kot smo beli moški heteroseksualci.