Švicarsko pravilo

To je bil samo še en običajen dan v pisarni premierja: po korupcijski aferi je predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković zamenjal ministra za gospodarstvo. Nekje drugje bi bil to breaking news – ne dogaja se ravno vsak dan, da premier zamenja ministra –, ne pa tudi na Hrvaškem. Ko je bil tako 13. decembra lani zamenjan Davor Filipović, je bil to samo še en zamenjani minister: v dveh Plenkovićevih mandatih je bilo kar trideset ministrov zamenjanih ali pa so odstopili zaradi korupcijskih afer, od prve, originalne postave njegove vlade leta 2016 pa so do danes preživeli samo trije! Od katerih je ena – ministrica za kulturo – prav te dni v preiskavi urada evropskega tožilstva.